26. November 2017, 17:25 Uhr FC Bayern "Das hat nichts mit Freundschaft zu tun"

"Ich weiß nicht, was Uli bewegt hat, so etwas zu sagen": Bayern-Trainer Jupp Heynckes.









Präsident Uli Hoeneß will auf der Jahrshauptversammlung des FC Bayern nicht ausschließen, dass Jupp Heynckes doch eine weitere Saison Trainer des FC Bayern bleibt.

"Ich weiß nicht, was Uli bewegt hat, so etwas zu sagen", sagt Heynckes am nächsten Tag, nach dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach.

Von Claudio Catuogno

Bevor Uli Hoeneß am Freitagabend von seinem Platz auf dem Podium hinüber schritt ans Rednerpult, um dort den "Bericht des Präsidenten" vorzutragen, sagte er schon mal einen Satz, den man je nach Standpunkt als Verheißung oder als Drohung verstehen konnte. Der Satz ging so: "Jetzt bin ich dran."

Dieses Hoeneß'sche Jetzt bin ich dran, übersetzt hieß das wohl: Jetzt wird's wichtig! Jetzt müsst ihr zuhören, wenn ihr verstehen wollt, wie es um den FC Bayern wirklich bestellt ist. Der Satz war der programmatische Rahmen für alles, was folgen sollte - inklusive der stundenlangen Verwirrung um die Frage, ob Jupp Heynckes womöglich doch eine weitere Saison dranhängen könnte als Trainer des FC Bayern.

Tatsächlich erzählte die Rede, die Uli Hoeneß dann auf der Jahreshauptversammlung seines FC Bayern hielt, eine Menge darüber, wie in diesem stolzen Klub gerade über Gegenwart und Zukunft gedacht wird. Hoeneß beschwor minutenlang seine wiedergewonnene Freundschaft mit Karl-Heinz Rummenigge. Er drohte, wenn auch ziemlich kryptisch, dem DFB-Präsidenten, den er für das miserable Management des Videobeweis- Projekts verantwortlich macht ("Die, die mit uns Ärger kriegen, müssen wieder aufpassen. Herr Grindel lässt grüßen."). Und er machte sich, ebenso ausführlich wie genüsslich, und über all jene lustig, die den Fußball für eine akademische Veranstaltung halten: "Das wirkliche Leben ist auf dem Platz, und weiterhin sind die Tore 7,32 Meter groß - und da muss er rein."

"Alles ist schön", sagt Hoeneß, "ich bin ein zufriedener Mensch."

Vor allem aber ließ Hoeneß erkennen, wie sehr er gerade die Gegenwart genießt. Die neun Siege in den ersten neun Spielen unter dem zurückgekehrten Trainer Heynckes - das ist für Hoeneß gerade die wichtigste Definitionsebene: "Der FC Bayern ist in einem wunderbaren Zustand", rief er den knapp 1500 Mitgliedern zu, "alles ist schön. Ich stehe hier als ein total zufriedener Mensch."

Doch am meisten Wirbel verursachte dann eine Äußerung, die Hoeneß mehr so nebenbei fallen ließ, als sich die Versammlung längst dem inoffiziellen Tagesordnungspunkt "Freibier" widmete. Gefragt, ob er Heynckes doch noch zu einer weiteren Saison als Coach überreden wolle, wo gerade alles so wunderbar sei, sagte Hoeneß: "Weder das eine noch das andere würde ich heute komplett ausschließen." Dabei hatte der 72-jährige Heynckes selbst eine Verlängerung seiner Münchner Aushilfsmission über den Sommer hinaus stets für ausgeschlossen erklärt. Doch auf die Nachfrage hin, ob er, Hoeneß, so einen Sinneswandel wirklich für möglich halte, entgegnete der Bayern-Präsident nun erneut: "Das halte ich für möglich, ja." Dann war er weg. Und Heynckes musste am nächsten Tag in Mönchengladbach den Kollateralschaden dieser Jetzt-bin-ich-dran-Aussage beiseite räumen.

"Ich weiß nicht, was Uli bewegt hat, so etwas zu sagen", erklärte also Jupp Heynckes nach der 1:2-Niederlage gegen die Borussia, die eigentlich ganz andere Themen in den Fokus gerückt hatte, aber nun ging es halt wieder um ihn. Also, Klarstellung: "Wir haben eine ganze klare Vereinbarung, und die geht bis zum 30. Juni. Ich möchte dazu nicht jede Woche Stellung nehmen. Das ist eine ganz klare Vereinbarung, dabei bleibt es auch. Da gibt es nichts dran zu rütteln."