Der FC Barcelona gewinnt glücklich, Dembélé verletzt sich jedoch am Oberschenkel.

Pep Guardiola stürmt mit ManCity an die Tabellenspitze.

Ousmane Dembélé wird dem FC Barcelona längere Zeit fehlen. Der ehemalige Dortmunder hat sich beim 2:1 (0:1)-Arbeitssieg der Katalanen beim FC Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das gab Barça am Sonntag bekannt. Dembélé werde dreieinhalb bis vier Monate ausfallen, teilte der Klub mit. Er werde in den nächsten Tagen in Finnland operiert.

"Das ist bedauerlich, weil er gut gespielt hat", sagte Trainer Ernesto Valverde über die Verletzung des 20-Jährigen, der erst sein drittes Pflichtspiel für Barcelona bestritt. Dembélé hatte bereits in der 27. Minute ausgewechselt werden müssen. Der französische Nationalspieler war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen gekommen. Am vergangenen Samstag hatte er gegen Espanyol Barcelona (5:0) seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an, zuvor war er in der Champions League gegen Juventus Turin (3:0) 71 Minuten lang im Einsatz gewesen.

Der FC Barcelona hat seine makellose Weste trotzdem mit etwas Glück behauptet. Im 100. Barca-Pflichtspiel von Torwart Marc-André ter Stegen kamen Lionel Messi und Co. zu einem 2:1 (0:1)-Arbeitssieg beim FC Getafe. Die Katalanen sind mit vier Siegen in die Saison gestartet und weisen zwölf Punkte auf. Der Japaner Gaku Shibasaki hatte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung gebracht. Der mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselte Denis Suárez (62.) sowie Paulinho (85.) sicherten Barca vor 15 164 Zuschauern noch die drei Zähler.

Guardiola stürmt an Tabellenspitze

Pep Guardiola ist mit der Torfabrik Manchester City an die Tabellenspitze der englischen Premier League gestürmt. Eine Woche nach dem 5:0 gegen den FC Liverpool und drei Tage nach dem 4:0 bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League fertigte der frühere Bayern-Trainer mit seiner Mannschaft den FC Watford auswärts mit 6:0 (3:0) ab. Manchester United kann sich den ersten Platz am Sonntag zurückholen, wenn das Vereins-Idol Wayne Rooney mit dem FC Everton zu Gast ist.

Der deutsche Teammanager Jürgen Klopp hingegen ist mit Liverpool außer Tritt geraten. Gegen den FC Burnley kamen die Reds am 5. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verloren den Kontakt zur Spitze. Der deutsche Nationalspieler Emre Can verhinderte mit der Vorlage zum Ausgleich von Mohamed Salah (37.) eine Niederlage. Liverpool liegt dennoch hinter David Wagner und Huddersfield Town, das 1:1 (0:0) gegen Leicester City spielte.ManCity war zum Abschluss seiner 15-Tore-Woche nicht aufzuhalten. Sergio Agüero (27./31./81.) erzielte seine Saisontore drei bis fünf, Gabriel Jesus (37.) auf Vorlage Agüeros sein viertes. Zudem trafen Nicolas Otamendi (63.) und Raheem Sterling (89., Elfmeter) bei Watford, das sich bis dahin als Überraschungsmannschaft hatte fühlen dürfen.Für Leicester glich der englische Nationalstürmer Jamie Vardy (50./ Elfmeter) kurz nach der Huddersfield-Führung durch Laurent Depoitre (46.) aus.

Auch der neue Teammanager Roy Hodgson stoppte die Alptraumserie von Crystal Palace nicht. Der frühere Nationaltrainer verlor mit den Londonern gegen den FC Southampton mit 0:1 (0:1). Fünf Niederlagen ohne Tor ab Saisonstart bedeuten einen Negativrekord in der Premier-League-Geschichte. Hodgson, erst der dritte Premier-League-Teammanager jenseits der 70, hatte den nach nur 77 Tagen entlassenen Niederländer Frank de Boer beerbt.