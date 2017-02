7. Februar 2017, 16:37 Uhr FC Augsburg Der Möbelpacker, der wie Gerd Müller spielt









Raúl Bobadilla steht mit seiner Wucht und Willenskraft beim 3:2 gegen Bremen stellvertretend für den Aufschwung des FC Augsburg.

Der FCA hat unter seinem neuen Trainer Manuel Baum schon zehn Punkte aus fünf Spielen geholt.

Von Maik Rosner

Hinterher ist Raúl Bobadilla natürlich herumgereicht worden, was schon deshalb eine gute Idee war, weil dabei die Sätze des Abends fielen. Vor einer Fernsehkamera nach der anderen baute sich der kräftige Angreifer auf, der auch einen guten Türsteher oder Möbelpacker abgeben könnte. Beim FC Augsburg sind sie allerdings äußerst froh, dass Bobadilla derzeit von Gedanken an einem Jobwechsel ungefähr so weit entfernt ist wie die Mannschaft von ernsthaften Sorgen, in dieser Saison abzusteigen.

Dieser Umstand hatte nach dem turbulenten 3:2 (1:1) gegen Werder Bremen am Sonntag sehr viel mit Bobadilla zu tun, dem in der vierten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor gelungen war. Seine Beschreibung jener Szene, in der er sich mit seinem bulligen Körper um Bremens Ulisses Garcia gewickelt und den Ball ins Tor geschossen hatte, stand stellvertretend für die Unnachgiebigkeit der gesamten Mannschaft. "Ich habe den Ball gar nicht gesehen. Irgendwie habe ich ihn getroffen - und er war drin", berichtete er.

Gerd Müller? "Bissl Gemeinsamkeit gibt's da wirklich"

Es hat im Fußball schon einige derartige Szenen gegeben, vor allem durch den bekanntesten Vertreter der Disziplin "krumme bis unmögliche Tore". Gerd Müller war dieser Spezialist. Und beim FC Augsburg haben sie dem Vergleich mit dem berühmten Weltmeister vom FC Bayern gerne zugestimmt, wenngleich er ihnen ein bisschen zu hoch gegriffen schien. Trotz aller Überzeugung von Bobadilla, mit dem sie sich jüngst auf eine Zusammenarbeit bis 2020 verständigten. "Bissl Gemeinsamkeit gibt's da wirklich, wie er sich um die Gegenspieler rumdreht und wie schwierig er zu verteidigen ist", sagte Trainer Manuel Baum vorsichtig über die Parallelen zu Müller, um danach grundsätzlich festzustellen, dass der Argentinier mit der Spielberechtigung für Paraguay "natürlich einen immens großen Anteil" an diesem befreienden Erfolg gehabt habe.

Das ließ sich nicht bestreiten, zumal Bobadilla Jonathan Schmids zwischenzeitlichen Ausgleich (28.) auf ähnlich instinktsichere Weise vorbereitet hatte. Hinzu kamen weitere Offensivaktionen, mit denen er die Bremer Hintermannschaft beschäftigte. Und das, obwohl er eine Hinrunde hinter sich hat, in der er auf nur fünf Einsätze kam, weil ihn Verletzungen an Schulter und Wade zu Absenzen zwangen. Und obwohl Bobadilla noch einen gehörigen körperlichen Rückstand aufarbeiten muss. Dennoch zeichnet sich ab: Die Hereinnahme des lange Verletzten unter Baum steht für den Augsburger Aufschwung.