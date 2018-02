6. Februar 2018, 20:41 Uhr DFB-Pokal Den Fluch des Mats Hummels gebannt









Der FC Bayern setzt sich im DFB-Pokal mit 6:0 gegen den SC Paderborn durch.

Coman, Lewandowski, Kimmich, Tolisso und zwei Mal Robben treffen.

Mats Hummels trabte durch den Strafraum, er war zu weit weg, er würde zu spät sein, er konnte es schon vor sich sehen: dass der Außenseiter ein Tor erzielen würde. Also trabte Hummels weiter ins Tor, vielleicht schon in der Gewissheit, dort gleich den Ball aufnehmen zu müssen. Hummels kennt das ja, Gegentore im Pokal beim Außenseiter, aber das war nicht der Grund, warum er so ruhig blieb. Der Grund war, dass er nichts mehr zu befürchten hatte an diesem Abend.

Und als er dann im Tor angekommen war, wartete dort nicht einmal der Ball auf ihn. Philipp Tietz hatte vorbeigeschossen.

Der Pokal-Fluch des Mats Hummels, das war eine der Geschichten, um dieses Viertelfinale zwischen dem Außenseiter aus Paderborn und dem Favoriten aus München vor dem Anpfiff als eine nicht ganz so eindeutige Angelegenheit erscheinen zu lassen. Zweimal war der Innenverteidiger zuvor im DFB-Pokal beim Tabellenführer der dritten Liga angetreten, zweimal hatte er verloren. 2009 mit Dortmund in Osnabrück (2:3), ein Jahr später ebenfalls mit dem BVB in Offenbach (2:4 nach Elfmeterschießen). Und am Dienstagabend wartete in Paderborn wieder: der Tabellenführer der dritten Liga.

Der Pokal-Fluch des Mats Hummels wurde gebannt, der FC Bayern erlebte einen weitgehend schreckfreien Abend, beim 6:0 (3:0) in Paderborn. Der Favorit glänzte nicht durchgehend, aber er erledigte das meiste mit eiskalter Konsequenz. Das reichte für einen eindeutige Angelegenheit gegen den SC Paderborn, der zwar phasenweise nicht hinterherkam, der aber phasenweise auch frech und forsch spielte.

Das war ja die zweite Geschichte, um dieses Viertelfinale zwischen dem Außenseiter und dem Favorit vor dem Anpfiff als eine nicht ganz so eindeutige Angelegenheit erscheinen zu lassen: dass Paderborn einen offensiven, mutigen Stil pflegt, und dass die Mannschaft diesen auch im Duell mit dem FC Bayern umsetzen wollte. Jupp Heynckes, der Münchner Trainer, nahm diese Ankündigung ernst, er demonstrierte das mit seiner Aufstellung. Sieben Spieler wechselte er aus im Vergleich zum 2:0 am Samstag in Mainz, gegen Paderborn begann somit die vermeintlich stärkste Mannschaft, die Heynckes zurzeit zur Verfügung steht.

Diese Stärke wies die Mannschaft auch sofort nach dem Anpfiff nach, in der dritten Minuten hatte Robert Lewandowski die Chance zur Führung: Er scheiterte mit seinem Kopfball jedoch an Michael Ratajczak. Es hätte der Auftakt zu einem langweiligen Abend werden können. Es war der Auftakt zur besten Phase des Tabellenführers der dritten Liga.

Trainer Heynckes rechnet damit, dass Müller am Samstag gegen Schalke wieder spielen kann

Paderborn attackierte früh, zwang die Gäste dadurch zu leichten Fehlern. Und so kam der Außenseiter selbst immer wieder zu guten Gelegenheiten, meistens nach Standardsituationen, und meistens war dann Marlon Ritter beteiligt. In der achten Minute schlug dieser einen Freistoß in den Strafraum, kurz danach lag der Ball hinter FCB-Keeper Sven Ulreich im Tor - der Treffer zählte allerdings nicht; Sebastian Schonlau war im Abseits gestanden. Auch danach tauchte der Gastgeber oft gefährlich im Strafraum auf, die Münchner Verteidiger waren minutenlang gefordert. "Das haben die Paderborner geschickt gemacht", lobte Heynckes, "und wir waren nicht aufmerksam." Und so musste Hummels bis zur 19. Minute fürchten, dass sich sein Pokal-Fluch fortsetzen könnte. Dann jedoch ging es ganz schnell.

In jener 19. Minute prallte erst Thomas Müller mit Ratajczak zusammen, dann trat Arjen Robben am Ball vorbei - doch dann traf Kingsley Coman, mit Eiseskälte. (Müller verletzte sich in dieser Szene, er musste mit einer Oberschenkelprellung ausgewechselt werden. Heynckes gab sich nach dem Abpfiff jedoch zuversichtlich, dass Müller am Samstag im Heimspiel gegen Schalke wieder mitwirken kann.) In der 25. Minute flankte Coman auf Lewandowski, und dieses Mal traf der Angreifer. In der 42. Minute erwarteten alle, dass Kimmich den Ball zu Lewandowski querlegt - der Rechtsverteidiger schoss den Ball jedoch selbst ins kurze Eck, eiskalt. Für diese Phase wiederum lobte Heynckes seine eigenen Spieler, er sprach von einer "insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung".

Dennoch gab Paderborn sich nicht auf, die Mannschaft hatte weiterhin den unbedingten Willen, die eigene Offensivkraft nachzuweisen. Freistoß Ritter, Ulreich klärte (44.). Freistoß Ritter, Sebastian Schonlau verfehlte das Tor knapp (46.). Getümmel im Münchner Strafraum, Sven Michel schoss, der Ball wurde geblockt (48.). Der FC Bayern war nun erkennbar darum bemüht, diesen Abend effizient zu gestalten - und weil Paderborn bereit war, sich trotz der eigenen Chancenlosigkeit zu verausgaben, blieb es weiterhin ein unterhaltsamer Abend.

Zwischendurch allerdings erzielte Corentin Tolisso, der Müller ersetzt hatte, nach einer Ecke mit dem Kopf das 4:0 (54.).

Ein bisschen ließ die Paderborner Spielfreude anschließend nach, dennoch reichte es zu weiteren guten Möglichkeiten. Ben Zolinksi traf den Pfosten (56.). Und in der 80. Minute stand Tietz vor dem leeren Tor, weit entfernt in seinem Rücken Hummels, doch er traf den Ball nicht richtig.

Dass Arjen Robben noch einen späten Doppelpack (86., 88.) erzielte, das war dann der letzte Beweis dafür, dass an diesem Abend nicht die Leidenschaft siegte. Sondern die eiskalte Effizienz.