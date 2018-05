5. Mai 2018, 09:30 Uhr HSV Die Titz-Frage spaltet Hamburg

Dass der HSV doch noch auf den Klassenverbleib hofft, liegt an der mutigen Arbeit des Trainerneulings Christian Titz.

Ob er weitermachen soll, ist unklar. Offenbar geht es um die alte Frage: Will man langfristig etwas aufbauen - oder sich kurzfristig profilieren?

Von Jörg Marwedel , Hamburg

Bernhard Peters, Weltmeistertrainer im Hockey, hat seine Tätigkeiten im Fußball bisher vor allem im Hintergrund ausgeübt. Das hat einerseits mit dem auf den ersten Blick eher reservierten Wesen des 58-Jährigen zu tun, andererseits mit seinem Job. Bei der TSG Hoffenheim war er Leiter der Nachwuchsförderung, beim Hamburger SV ist er seit 2014 als "Direktor Sport" für das gleiche Aufgabenfeld zuständig. Doch vor dem nach 55 Jahren womöglich erst einmal letzten Bundesliga-Auswärtsspiel des HSV bei Eintracht Frankfurt ist Peters in die Offensive gegangen. Er fordert mit Nachdruck die Weiterbeschäftigung des im März zum Cheftrainer beförderten Christian Titz - unabhängig davon, ob Titz den Klassenverbleib noch erreicht.

Vor Kurzem lagen die Hamburger noch acht Punkte hinter dem Relegationsplatz, inzwischen sind es nur noch zwei Zähler, die den Klub vom Tabellensechzehnten Wolfsburg trennen. Dass Peters so vehement für den Mann eintritt, der den HSV "seit vier Jahren endlich wieder Fußball spielen lässt", wie Mittelfeldspieler Lewis Holtby in der vorigen Woche verlauten ließ, hat seinen Grund: Peters vergleicht Titz, 47, mit dem von ihm einst in Hoffenheim gecoachten Julian Nagelsmann, der vom Nachwuchs- zum begehrten Ausnahmetrainer aufstieg. Es sei eine außergewöhnliche Leistung von Titz, findet Peters, mitten in der Saison - unter hohem Tabellenstress - der Mannschaft "Mut, Initiative und Dominanz" beizubringen.

Andererseits hat Peters Strömungen in der Klubspitze mitbekommen. Der neue Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann möchte nach einem Abstieg offenbar mit einem neuen Trainer weitermachen. Der Ausbildungsexperte Peters mischt sich also erstmals öffentlich in die Klubpolitik ein. Für ihn wird in dieser Frage die mittelfristige Zukunft des Klubs entschieden: "Wir brauchen beim HSV eine Kontinuität in der Gesamtidee, für was wir stehen wollen. Es geht nicht um Namen oder eine One-Man-Show." Wenn man will, könnte man das auch als Kritik am machtorientierten Hoffmann verstehen - jenem Mann, der von 2003 bis 2011 schon einmal Vorstandsvorsitzender war und von dem viele glauben, er wolle sich demnächst erneut in diese Position wählen lassen.

Rouven Schröder soll Hoffmanns Favorit sein

Hoffmann will zunächst mit einem neuen Sportchef nach seinem Gusto beim HSV Einfluss gewinnen. Das geht nur, wenn er diesen Mann in den Vorstand beruft, sonst würde nämlich der jetzige Vorstand und nicht der Aufsichtsrat über diese Position entscheiden. Und Frank Wettstein, bisher Finanzvorstand und derzeit Interimsvorstandschef, hat sich wie Peters klar für Titz ausgesprochen.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, Hoffmanns Favorit als Sportvorstand sei Rouven Schröder, bisher in gleicher Funktion bei Mainz 05 tätig. Peters sagt diplomatisch: "Herr Hoffmann ist gut für den HSV, weil er viel Erfahrung im Fußball hat." Dann fügt er hinzu: "Ich bin sicher, er erkennt, dass unsere Idee des Fußballkonzepts, ausgehend vom Jugendbereich, unabhängig von der Liga gut ist für den HSV."