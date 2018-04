10. April 2018, 22:37 Uhr Champions League Rom wirft Barça raus, auch Liverpool ist weiter

Der AS Rom siegt 3:0 gegen den FC Barcelona und steht im Halbfinale der Champions League.

Auch Liverpool kommt weiter, mit einem 2:1 gegen Manchester City.

Der FC Barcelona ist sensationell im Viertelfinale der Fußball-Champions-League gescheitert. Nach einem 4:1-Sieg im Hinspiel verlor der Tabellenführer der spanischen Primera Division bei AS Rom 0:3 (0:1). Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko (6.), Daniele de Rossi (58./Foulelfmeter) und Kostas Manolas (82.) besiegelten mit ihren Toren das Aus für das Team von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen. Die Roma zog zum ersten Mal ins Halbfinale der Königsklasse ein.

Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind erstmals seit zehn Jahren ins Halbfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Die Reds gewannen am Dienstagabend das Viertelfinal-Rückspiel beim englischen Premier-League-Konkurrenten Manchester City mit 2:1 (0:1). Das Hinspiel hatte Liverpool mit 3:0 gewonnen. Die von Pep Guardiola trainierten Gastgeber agierten offensiv und gingen früh durch Gabriel Jesus (2. Minute) in Führung. Das Team mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan verpasste es jedoch, ein weiteres Tor zu erzielen. Liverpools Mohamed Salah sorgte kurz nach der Pause mit dem 1:1 (56.) für die Vorentscheidung. Der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino erzielte in der 77. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Klopp-Elf. Die Halbfinal-Duelle werden am Freitag ausgelost.

