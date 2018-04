12. April 2018, 11:46 Uhr Champions League Real ist erst besiegt, wenn Ronaldo am Ende sein Trikot noch an hat

Nach einem 3:0 im Hinspiel gegen Turin kassiert Real Madrid im eigenen Stadion drei Gegentore - das Aus droht.

Doch in der 97. Minute bekommt der Titelverteidiger einen diskutablen Elfmeter. Cristiano Ronaldo versenkt ihn sicher.

Er gibt zu: "Mein Puls ist schon angestiegen. Ich habe dann versucht, mich zu beruhigen."

Von Carsten Scheele

Als Cristiano Ronaldo seine ganze Anspannung rausbrüllt, liegt sein Trikot längst auf dem Rasen. Im Gehirn des Portugiesen muss diese Verknüpfung existieren: Wichtigen Elfmeter verwandeln = nackig machen. So war es 2014, als er im Champions-League-Finale gegen Atlético in der Verlängerung vom Punkt getroffen hatte und danach seinen Oberkörper entblößte. So ist es auch vier Jahre später, am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabéu.

In der Pose eines Wrestlers baut Ronaldo sich vor der Eckfahne auf. Die Mitspieler hängen an seinen muskelbepackten Armen, um ihn herum tobt wild das Volk. Der Stürmer hat Real Madrid gerettet - mal wieder. Er, Ronaldo, hat sein 120. Tor in der Champions League erzielt. Per Strafstoß in der 97. Spielminute.

Der späte Elfmeter ist eine doppelte Bestätigung für Real

Gibt es ein grausameres Drehbuch? Nicht für die Spieler von Juventus Turin. Nach dem 0:3 im eigenen Stadion im Hinspiel hatten sie im Rückspiel bis in die Nachspielzeit 3:0 geführt, ehe Schiedsrichter Michael Oliver nach einem Foulchen von Medhi Benatia an Lucas Vázquez für Real auf den Punkt zeigt. Die Juve-Spieler umringen den Referee, protestieren heftig; am stärksten Torwart Gianluigi Buffon, der noch vor Ausführung des Elfmeters wegen Beleidigung mit Rot vom Platz fliegt. Ersatzmann Wojciech Szczesny kommt aufs Feld, Ronaldo trifft, Juve ist raus. Ein wahres Drama nach italienischer Art.

Für Real ist das späte Tor zum 1:3 eine doppelte Bestätigung. Erstens die, dass in kritischen Spielsituationen immer noch irgendwoher ein Elfmeter geflogen kommt. Und zweitens weiß Madrid, dass Ronaldo eben da ist, wenn ihn das Team braucht. "Er ist mental sehr stark", lobt Teamkollege Toni Kroos. Dani Carvajal sagt zum Elfmeter: "Er trifft mit großer Wahrscheinlichkeit, das ist einfach so."

Doch knifflig war es schon. Vier Minuten hatte Ronaldo in seinem 150. Champions-League-Spiel auf die Ausführung des Elfmeters warten müssen. Die Italiener mussten ja erst den aufgebrachten Buffon vom Platz geleiten. Ein Nervenspiel, selbst für Ronaldo, den erprobten Helden vieler Nachspielzeiten. "Mein Puls ist schon angestiegen. Ich habe dann versucht, mich zu beruhigen", gab der Weltfußballer später zu.

Dann dieser Schuss. Gar nicht wackelig, sondern hoch ins rechte, obere Eck. Ein überragender Strafstoß, wie auch Ronaldos Kritiker anerkennen mussten. "Ronaldo ist einfach tödlich", klagt stellvertretend die italienische Zeitung Corriere della Sera.