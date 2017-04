8. April 2017, 17:29 Uhr Bundesliga Gladbachs Kapitän macht die letzte Ansage im Derby









Feedback

Anzeige

Borussia Mönchengladbach gewinnt das Rheinderby beim 1.FC Köln mit 3:2.

RB Leipzig siegt in Unterzahl, Schalke fertigt den VfL Wolfsburg ab, Mainz-Trainer Schmidt zittert um seinen Job nach der Niederlage in Freiburg, der HSV schlägt Hoffenheim.

Hier geht es zu allen Ergebnissen und der Tabelle der Bundesliga und hier zur Liveticker-Konferenz zum Nachlesen.

Borussia Mönchengladbach ist nach einem Derbysieg wieder an den Europapokal-Plätzen dran. Die Fohlenelf gewann ein turbulentes Duell beim Rivalen 1. FC Köln verdient mit 3:2 (1:1) und setzte ihre Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll fort. Lars Stindl (80.) erzielte den Siegtreffer der Borussia, die den Rückstand auf den ungeliebten Nachbarn auf einen Punkt verkürzte. Zuvor hatten Jannik Vestergaard (13.) und Ibrahima Traore (55.) die lange Zeit dominierende Fohlenelf zweimal in Führung geschossen. Die Kölner Christian Clemens (18.) und Anthony Modeste (58.) mit seinem 23. Saisontor hatten jeweils die schnelle Antwort parat.

Hamburg zu Hause so gut wie unschlagbar

Dämpfer für Champions-League-Aspirant 1899 Hoffenheim: Nach drei Siegen in Serie und dem Triumph gegen Tabellenführer Bayern München hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann am Ende der Englischen Woche beim Hamburger SV mit 1:2 (1:1) verloren und ihre dritte Saisonpleite kassiert. Der HSV verschaffte sich vor allem dank Doppel-Torschütze Aaron Hunt Luft im Abstiegskampf. Die Norddeutschen, die zum neunten Mal in Folge vor eigenem Publikum ungeschlagen blieben, gingen in der 25. Minute durch einen Freistoß von Ex-Nationalspieler Hunt in Führung. Für den Ausgleich sorgte zehn Minuten später Andrej Kramaric. Dabei erzielte der Torjäger seinen zwölften Saisontreffer, gleichzeitig war es das 200. Auswärtstor in der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte.

Schalke fertigt Wolfsburg ab

Anzeige

Dank des starken Vorbereiters Max Meyer hat Schalke 04 seine Chancen auf die internationalen Plätze gewahrt. Der Jungnationalspieler überzeugte beim 4:1 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg als Ideengeber in der Offensive und leitete die ersten beiden Tore ein. Die Königsblauen verkürzten den Rückstand auf Rang sechs auf vier Punkte und feierten eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinale der Europa League.Am Donnerstag (21.05 Uhr) beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam wollen die Gelsenkirchener 20 Jahre nach dem sensationellen UEFA-Cup-Triumph der legendären Eurofighter ihre Erfolgstour durch Europa fortsetzen.

Wolfsburg steckt dagegen nach der zweiten Pleite innerhalb von vier Tagen wieder tief im Abstiegskampf - nur einen Punkt vor dem Tabellen-16. FC Augsburg.Meyer, in den vergangenen Wochen häufig nur zweite Wahl und selten überzeugend, bereitete die Treffer von Guido Burgstaller (6.) und Leon Goretzka (23.) mit mustergültigen Pässen vor. Für die Entscheidung sorgte der Ex-Wolfsburger Daniel Caligiuri (48.), der erst im Winter nach Gelsenkirchen gewechselt war. Den Auf 4:0 erhöhte erneut Burgstaller (77.). Der siebte Heimsieg in Folge gegen die Niedersachsen war perfekt. Mario Gomez (79., Foulelfmeter) gelang nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

RB Leipzig siegt in Unterzahl

Aufsteiger RB Leipzig hält dank Joker Yussuf Poulsen weiter direkten Kurs auf die Champions League. Durch den Last-Minute-Treffer des dänischen Nationalspielers setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) durch. Vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena sorgte Poulsen (90.+3) für den dritten Bundesliga-Sieg des Neulings in Serie, nachdem Kapitän Willi Orban kurz zuvor noch die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (88.).Damit baute der Tabellenzweite mit 58 Punkten seinen Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim aus und ist auf dem Weg in die Königsklasse wohl nur noch schwer zu stoppen. Denn mit 60 Punkten war in den vergangenen fünf Spielzeiten zumindest die Qualifikation für die europäische Eliteliga immer garantiert.

Mainz-Trainer Schmidt vor dem Aus

Trainer Martin Schmidt steht beim FSV Mainz 05 vor dem Aus. Die abstiegsbedrohten Rheinhessen unterlagen 0:1 (0:0) bei Aufsteiger SC Freiburg und kassierten damit die fünfte Pleite in Folge. Vor der Partie hatte FSV-Sportchef Rouven Schröder drei Punkte im Breisgau als ein "Muss" bezeichnet. Der eingewechselte Joker Nils Petersen besiegelte mit seinem Tor beim ersten Ballkontakt (70.) die Niederlage der Mainzer, die zuvor zehn Partien in Folge nicht gegen den Sport-Club verloren hatten. Für den Europa-League-Anwärter aus Freiburg war es der erste Heimsieg nach drei Begegnungen ohne Dreier zu Hause.