Nach einem halben Jahr steht der WM-Finaltorschütze auch in Dortmund unter verschärfter Beobachtung. Vor dem Duell mit Mainz wächst die Konkurrenz beim BVB - sein Status ist fraglich.

Von Ulrich Hartmann

Die bis dato letzte Information von größerer fußballerischer Relevanz über Mario Götze schrie der ARD-Kommentator Tom Bartels in sein Mikrofon: "Er macht iiihn!", jubilierte Bartels am 13. Juli 2014 in der 113. Minute des WM-Finals gegen Argentinien. Götze erzielte gerade den 1:0-Siegtreffer, Deutschland wurde zum vierten Mal Weltmeister und Götze zum Helden - jedenfalls dachte man das.

Doch der Heldenstatus bröckelt. Seit Götzes wichtigstem Tor (das darf man wohl schon jetzt ultimativ so behaupten) sind seine Einsätze und seine Tore in der Bundesliga immer übersichtlicher geworden: 32 Spiele und neun Tore in der ersten Saison nach der WM beim FC Bayern München, eine Saison später nur noch 14 Spiele und drei Tore in München und in der gegenwärtigen Spielzeit zehn Spiele und ein einziges Törchen bei Borussia Dortmund.

Zugang Isak vergrößert die Konkurrenz für Götze

Zuletzt beim 2:1-Sieg in Bremen, Anfang Dezember beim 4:1 gegen Gladbach, Mitte November beim 8:4 gegen Legia Warschau und Anfang November beim 5:2-Sieg in Hamburg saß Götze durchgängig auf der Bank. Diese vier Spiele hat Dortmund gewonnen. Das einzige der jüngsten zehn Dortmunder Pflichtspiele, das mit Götze gewonnen wurde, war dagegen das 1:0 am 19. November gegen Bayern München. Ein Fazit, das skeptische Beobachter aus dieser Statistik ziehen, lautet: Borussia Dortmund braucht Götze eigentlich gar nicht.

Daran änderte ja auch die Winterpause nichts, denn beim Gastspiel in Bremen hat Götze nun wieder nur auf der Bank gesessen. Und bevor die Dortmunder an diesem Sonntag beim FSV Mainz gastieren (17.30 Uhr im SZ-Liveticker), hat der BVB einen 17-jährigen Schweden unter Vertrag genommen, der, wenn auch zunächst noch nicht lizensiert, Götzes Konkurrenz im Angriff vergrößert. Alexander Isak, 17, ist genauso wie Christian Pulisic, 18, Ousmane Dembelé, 19, und Emre Mor, 19, ein Offensivspieler, und man kann nicht gerade behaupten, das die Zeit für Götze spielt. Der gebürtige Oberschwabe, aufgewachsen in Dortmund, ist zwar auch erst 24 Jahre alt, das ist in einem von Jugendlichen durchwachsenen Kader wie jenem des BVB aber kein Wettbewerbsvorteil mehr.