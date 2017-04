27. Januar 2017, 15:10 Uhr 2. Liga Portugal-Experiment beim TSV 1860









Feedback

Anzeige

Investor Hasan Ismaik krempelt beim Münchner Zweitligisten mal wieder alles um. Unter dem neuen Trainer Vitor Pereira treffen nun täglich neue Spieler ein.

Von Markus Schäflein

Am 16. März wird den TSV 1860 München die jüngste Vergangenheit einholen. Dann erscheinen der frühere Sport-Geschäftsführer Thomas Eichin, der frühere Trainer Kosta Runjaic und der frühere Chefscout Peer Jaekel vor dem Arbeitsgericht München, um gegen ihre Kündigungen zu klagen. Sie alle mussten gegen Ende der Hinrunde gehen, maßgeblich auf das Betreiben des jordanischen Investors Hasan Ismaik.

Das Trio war erst im vergangenen Sommer gekommen, um Ismaiks Plan umzusetzen, mit hohen Investitionen in die erste Liga aufzusteigen, mit Spielern wie Ivica Olic und Stefan Aigner. Der Sprung in vordere Regionen der Tabelle gelang aber nicht, aus seinem Groll machte Ismaik bei einer denkwürdigen Pressekonferenz zur Entlassung Runjaic' und Degradierung Eichins keinen Hehl.

Inzwischen hat Ismaik nun erneut ein neues Sechzig gebaut, das in der Rückrunde erfolgreicher sein und in der kommenden Spielzeit in die erste Liga aufsteigen soll. 1860 startet, tabellarisch mitten im Zweitliga-Abstiegskampf, ein Experiment mit Champions-League-Attitüde.

Geschäftsführer ist derzeit Anthony Power, ein Vertrauter Ismaiks aus seiner Firma Marya Investment. Einen Sportchef gibt es nicht mehr, beraten lässt sich Ismaik unter anderem von dem umstrittenen Fußball-Geschäftsmann Kia Joorabchian, der schon im Sommer - gegen die Bedenken Eichins - zwei brasilianische Spieler zu 1860 brachte, die bislang wegen Verletzungen kaum spielten. Neuer Trainer wurde der Portugiese Vitor Pereira, der zuvor bei Fenerbahce Istanbul arbeitete. Pereira war auch als Trainer bei Inter Mailand im Gespräch gewesen - bei jenem italienischen Klub, bei dem Joorabchian beste Kontakte zu den chinesischen Investoren der Suning-Gruppe pflegt.

Anzeige

Pereira ließ erst einmal einen Sichtschutz am Trainingsplatz anbringen, auch vom Biergarten des Löwenstüberls kann man nun nicht mehr bei den Einheiten zuschauen. Nur noch einmal pro Woche wird öffentlich geübt. Und auch die Mannschaft wird kräftig umgebaut. In Abwesenheit eines Sportchefs ist selbstredend Trainer Pereira für die Auswahl verantwortlich, im Trainingslager war auch Joorabchian zu Gast.

Nachdem Pereira dort mit den bisherigen Spielern arbeitete, kamen nun kurz vor dem Rückrundenstart gegen Fürth täglich neue Gesichter an die Grünwalder Straße. "Wir benötigen in jedem Bereich mehr Qualität, in der Abwehr, im Mittelfeld und um Sturm", sagte Pereira dem kicker. An diesem Freitagabend (18.30 Uhr, Liveticker bei SZ.de) wird allerdings keiner der Spätankömmlinge mitwirken, es liegen keine Spielberechtigungen vor, und sie haben noch kaum trainiert.