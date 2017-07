6. Juli 2017, 14:41 Uhr Reiseziele Wenn Sehnsuchtsorte einsam werden









Gestern Traumziel, heute abgemeldet - die Beliebtheit von Reisezielen schwankt teils extrem. Aber was schreckt Urlauber wirklich ab - und wie reagiert die Branche?

Von Irene Helmes

"Also dahin würde ich zurzeit auf keinen Fall fahren." Keinen Satz fürchten Orte, die ihr Geld mit Urlaubern verdienen, mehr als diesen. Wenn Ziele nicht mehr wie Versprechen klingen, sondern an Anschläge, Unruhen, Erdbeben oder Epidemien erinnern, können Strände leer bleiben, Hotels und Restaurants bankrott gehen, Menschen ihre Arbeit verlieren. Islamistische Terroristen versuchen, ganze Gesellschaften mit diesem Szenario zu erpressen. Allerdings zeigt sich immer deutlicher: So einfach ist die Sache nicht.

Die vergangenen Jahre haben einigen Reisezielen zwar stark zugesetzt. In Ägypten etwa fielen die Touristenzahlen im Juli 2016 nach diversen Anschlägen im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte. Doch in Kooperation mit Behörden setzt die Reisebranche international verstärkt auf Sicherheitsmaßnahmen. Zufahrtskontrollen, Kameraüberwachung und Metalldetektoren in Hotels, bewaffnete Patrouillen an beliebten Plätzen und Stränden, Apps für den Krisenfall und digitale Monitoringsysteme für Veranstalter - derlei Methoden waren nicht nur auf der weltgrößten Reisemesse ITB im März das bestimmende Thema.

Touristenflaute in Relation Türkei Deutsche Urlauber: 5,6 Millionen im Jahr 2015, vier Millionen im Jahr 2016 Einnahmenverluste im Jahr 2016 um etwa ein Drittel (8,5 Milliarden Euro) / (Türkisches Amt für Statistik) Ägypten Im Juli 2016 42 Prozent weniger ausländische Gäste als im Juli 2015 (ägyptische Statistikbehörde) Frankreich bleibt Tourismus-Weltmeister vom Rekordjahr 2015 mit 85 Millionen Besuchern zu immerhin noch 83 Millionen im Jahr 2016

Den Balanceakt schaffen zwischen sichtbaren Vorsichtsmaßnahmen und betonter Gelassenheit: Das scheint das neue Mantra im Tourismus zu sein. Doch die Risikowahrnehmung Reisender ist sehr unterschiedlich - zum Leidwesen der einen, zur Erleichterung der anderen.

Der ägyptische Tourismusminister Yahya Rashed sagte vor einiger Zeit in einem Interview, man habe das Land sicher gemacht und sitze im selben Boot mit europäischen Anschlagszielen wie Nizza - und doch hätten in seinem Land Hunderte Hotels schließen müssen. Eine Stadt wie London versucht derweil das alte Weltkriegsmotto "Keep calm and carry on" zu leben. Europa gewöhne sich soweit möglich an den Terror, das klang zuletzt immer öfter durch. Ob in Berlin, Stockholm, St. Petersburg oder Paris, das Leben und Reisen in den Metropolen geht weiter. Orte, die massiv vom Tourismus abhängen, werden da mit anderer Wucht getroffen. Als in Sousse Badeurlauber am Strand niedergeschossen wurden, war klar, hier hatten Touristen sterben sollen - das betroffene Hotel blieb lange geschlossen. Zehntausende Tunesier haben während der vergangenen Jahre ihren Job verloren, das Land musste als Ziel um seinen Ruf kämpfen.

Seit Einzeltäter aber in gefühlt immer kürzeren Abständen an unvorhersehbaren Orten zuschlagen, dürfte sich auch die öffentliche Wahrnehmung ändern. Wenn es "sowieso überall passieren kann", macht es wenig Sinn, einzelne Städte oder Gegenden zu meiden.

"Eine Algenpest hat einen größeren Effekt als die politische Lage"

Und ohnehin wird der Abschreckungseffekt von Anschlägen und Krisen überschätzt, sagt Professor Martin Lohmann. "Man darf nicht immer alle Urlauber über einen Kamm scheren", betont der Wissenschaftler. Risiko werde extrem unterschiedlich eingeschätzt. Wer ohnehin keine nennenswerte Gefahr für sich sehe, könne auch an angeblich kritischen Orten für sich sehr attraktive Angebote finden. Das bestätigen auch Buchungstrends für den Sommer 2017. Die Veranstalter Studiosus und FTI etwa melden seit geraumer Zeit verschiedene Entwicklungen beim Türkei-Geschäft: Während sich Bildungsreisende zurückhalten, haben billige Badeangebote besonders im Last-Minute-Geschäft Aufwind. Ähnlich zeigt sich die Entwicklung in Ägypten.

Das Verhalten von Reisenden ändere sich letztlich erst, wenn Probleme für sie direkt spürbar werden, so Lohmanns Erfahrung: "Eine Algenpest hat einen größeren Effekt als die politische Lage." Der Psychologe untersucht seit langem systematisch das Urlaubsverhalten der Deutschen und ist zu dem Schluss gekommen, dass hinter sinkenden Gästezahlen oft andere Gründe stecken als vielleicht zunächst naheliegend scheint.

"Für Griechenland etwa hieß es 2010, 2011, dass nun weniger Deutsche hinfahren würden, weil die Griechen Frau Merkel als Nazi bezeichneten", erinnert Lohmann. Tatsächlich aber habe man für Griechenland schon seit 2004 Verluste festgestellt: "Griechenland hatte schlicht den Anschluss verpasst, bot zu wenig für zu viel Geld - das wäre auch ohne Krise und Nazi-Vergleiche weiter nach unten gegangen." Während des Tiefs habe man dann begonnen, das Angebot zu verbessern. Nun - verstärkt durch Probleme in Nachbarländern - ist vom nächsten griechischen Rekordsommer die Rede.

Fehlinterpretationen sieht Lohmann auch für Frankreich, trotz der erschreckenden Anschläge der vergangenen beiden Jahre weiterhin das meistbereiste Land der Welt. Dass die Hotels besonders in der Hauptstadt dennoch schlechtere Belegung melden, müsse nicht zwangsläufig am Terror liegen: "Die schlechte Qualität Pariser Hotels ist geradezu legendär, das wird irgendwann bestraft."

Normalerweise entscheidet jeder Reisende für sich, im Extremfall wird aber kollektiv die Gunst verweigert. Manche Orte werden von internationalen Verwerfungen gebeutelt - hier waren zuletzt Ägypten und die Türkei betroffen, mal durch einen russischen Boykott, nun möglicherweise durch arabische Staaten im Zuge der Katar-Krise. Auch China hat seine Abermillionen reisefreudigen Bürger schon politisch eingesetzt - etwa in Konflikten mit Südkorea und Taiwan.

Auf schwankende Gästezahlen reagieren viele Hotels kurzfristig mit Kampfpreisen, wie sie derzeit aus der Türkei kommen. Dort kann eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel am Strand mit Flug und All-Inclusive pro Person weniger als 500 Euro oder sogar nur knapp über 300 Euro kosten.

Solche Notmaßnahmen seien zwar wirtschaftlich womöglich vernünftig - "aber für ein Hotel sind niedrige Auslastung und niedrige Preise natürlich eine Katastrophe - und damit auch für diejenigen, die dort arbeiten oder ihren Job verlieren", so Lohmann. Was das wiederum mittelfristig für die Entwicklung in einem Land bedeuten kann, hält er aber für offen: "Politische Auswirkungen kann man sich in beide Richtungen vorstellen - entweder, dass die Politik etwa in der Türkei wieder befriedet wird nach dem Motto 'dann sind wir lieber netter', oder dass es zu einer Radikalisierung beiträgt - beides ist denkbar."

In jedem Fall warnt er davor, Zahlen zu ignorieren, wenn sie gerade nicht ins Bild passen: "Die Türkei war 2016 immer noch das zweitwichtigste Mittelmeerreiseziel der Deutschen." Alles spreche dafür, dass auch in diesem Jahr wieder Millionen hinfahren. Zwar geht er davon aus, dass das Land auch in den kommenden Jahren viele Gäste verlieren werde im Vergleich zu 2015 und vorher - "aber das niedrigere Niveau ist immer noch sehr gut."

Austauschbar oder unersetzlich?

Neben Sicherheitsmaßnahmen und unschlagbaren Angeboten scheint noch ein weiterer Punkt entscheidend für die Krisenresistenz von Urlaubsdestinationen: Sympathie. Die Frage also, ob man das, was in einem Land passiert, überhaupt an sich heranlassen, gar unterstützen möchte durch die eigene Anwesenheit und das Geld, das man mitbringt.

Beziehungen halten vieles aus, das gilt auch für Urlaubsorte. "Stammgäste haben tiefere Einsichten - wenn man eine engere Bindung zum Land hat, spielen Krisen eine geringere Rolle", sagt Lohmann. Für ein Reiseziel ist also mit entscheidend, ob es als besonders wahrgenommen und geschätzt wird. Oder ob es einfach nur ein Ort unter Tausenden ist, an denen sich ein Liegestuhl aufstellen, ein kaltes Getränk genießen oder eine Landschaft bewundern lässt. Denn, so zeigen Lohmanns Studien: "Touristen wollen sich willkommen geheißen fühlen, sich als Gast wohlfühlen - das bestimmt die Besucherzahlen mehr als ein paar Terrorattacken."