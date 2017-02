13. Februar 2017, 15:25 Uhr Leser schicken Fotos Foto-Aufruf: Zeigen Sie Details









Manchmal ist eine Kleinigkeit noch eindrucksvoller als das große Ganze. Schicken Sie uns Ihre schönste Urlaubs-Nahaufnahme.

Reiseziele unter der Lupe - bisweilen findet man die Schönheit im Detail der Wahrzeichen, Traditionen oder Landschaften.

Schicken Sie uns Ihre schönste Urlaubs-Nahaufnahme mit ein paar Zeilen darüber, wo Sie das Foto gemacht haben. Senden Sie Ihr Foto bis zum 13. März 2017 per E-Mail unter dem Kennwort "Nahaufnahme" an die Adresse reisetipp@sueddeutsche.de oder laden Sie es mit dem Hashtag #SZReiseziel bei Instagram hoch. Wir werden die besten Bilder in einer Galerie auf SZ.de sowie auf unserem Instagram-Account @sz veröffentlichen.

Teilnahmevoraussetzungen:

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind. Das Foto sollte in der Breite 900 px messen. Die Datei muss im jpeg-Format abgespeichert sein. Das Motiv sollte sich zu einem horizontalen und quadratischen Format zuschneiden lassen.

Urheberrecht und Rechteeinräumung

Mit der Einsendung bestätigen Sie, dass Sie die Rechte an dem Foto vollumfänglich besitzen beziehungsweise, dass Ihnen die Einsendung gestattet ist. Der Teilnehmer garantiert zudem, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind und bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte, insbesondere solche im Sinne des § 22 KUG, verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die Bilder veröffentlicht werden. Der Teilnehmer versichert, dass ihm die entsprechende Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen bzw. er diese notfalls auch schriftlich beibringen kann.

Sofern in der Bildbeschreibung die Existenz einer Modellfreigabe (Model Release) und/oder einer Eigentumsfreigabe (Property Release) und/oder der Freigabe/Erlaubnis von Herstellern kommerzieller Produkte (z. B. Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Verpackungen, Designerkleidung etc.) in den Daten zum Inhalt angegeben wird, ist der Teilnehmer dafür verantwortlich, dass sämtliche erforderlichen Freigaben der Schutzrechtsinhaber vorhanden sind. Bei Bedarf sind diese in Kopie Süddeutsche.de zur Verfügung zu stellen.

Der Teilnehmer garantiert weiterhin:

- dass die den Inhalt beschreibenden Informationen, die Süddeutsche.de der vorliegenden Vereinbarung gemäß zur Verfügung gestellt werden, nicht gegen Bildanbieterrechte, Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre, Publizitätsrechte oder andere Rechte Dritter verstoßen oder Dritte in irgendeiner Weise beleidigen oder in Verruf bringen.

- dass der Urheber des Inhalts genannt wird. Jeder Teilnehmer räumt Süddeutsche.de die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Fotos (unabhängig davon in welchen Medien, also u.a. Print und Online) ein.

Per Post eingesandte Fotoabzüge und Fotoprints oder per Post eingereichte digitale Bildträger können nicht veröffentlicht werden und die Beiträge werden auch nicht zurückgeschickt.

Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden nicht akzeptiert. Jedes eingereichte Bild wird vor der Publizierung geprüft und erst danach freigegeben.

Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH.

