15. März 2017, 13:02 Uhr Wahl in den Niederlanden "Geert Wilders ist nur ein verrückter Typ mit einer komischen Frisur"

Wahl in den Niederlanden









Feedback

Anzeige

An diesem Mittwoch wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Sechs Wähler erzählen, wie sie die Stimmung in ihrem Land wahrnehmen.

Protokolle von Simon Conrad und Elisabeth Gamperl

Am Mittwoch entscheidet sich, wer in den Niederlanden die kommenden vier Jahre regiert. 28 Parteien treten bei der Wahl an. Der Rechtspopulist Geert Wilders liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechtsliberalen VVD des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte.

Dieuwke Simonis-Stellinga, 41, führt ein Restaurant im Hooge Zwaluwe. Sie ist Mitglied der rechtsliberalen VVD.

Die Stimmung in den Niederlanden ist gerade sehr angespannt. Man hat Angst, dass ganz Europa nach rechts rückt. Deswegen sind jetzt die Augen auf die Niederlande gerichtet. Ich bin aber optimistisch und hoffe, dass sich viele Niederländer gegen Geert Wilders und seine Partei PVV entscheiden. Wer sie wählt, der sagt Nein zu Europa und unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen.

Wenn sich die Gelegenheit bietet, versucht Dieuwke Simonis-Stellinga Wilders-Wähler davon abzuhalten, für den Rechtspopulisten zu stimmen. (Foto: Privat)

Es gibt auch nicht den einen Wilders-Wähler. Man kann aber sagen, dass seine Wähler durch die Bank wütend über den Status quo sind und das Gefühl haben, abgehängt zu sein. Immer wenn ich auf einen Wilders-Wähler treffe, versuche ich ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Das hilft manchmal.

Anzeige

Bei der letzten Wahl hat man gewählt, ohne groß darüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass diesmal mehr diskutiert wird. Ich selbst wähle wieder die VVD - die regierende rechtsliberale Partei. Ich bin auch einfaches Parteimitglied. Die Partei hat uns gut durch die Finanzkrise gebracht. Sie ist konstruktiv und sie lässt sich nicht von Angst oder Hass leiten.

Klar hat sie auch Fehler gemacht, aber ich rechne ihr hoch an, dass sie den Arbeitsmarkt angekurbelt und für Arbeitsplätze gesorgt hat. Ich hoffe, sie wird wieder stärkste Partei. Damit wir weiter optimistisch in die Zukunft blicken können.