28. März 2018, 14:53 Uhr Wahl in Ägypten "Das Lächerlichste, was unser schamloser Diktator bisher zustande gebracht hat"

Ein Sieg des ägyptischen Machthabers Sisi ist sicher. Die Repression des Regimes zeigt Wirkung: Kaum jemand traut sich, offen zu sprechen. Ein paar schon.

Protokolle von Anna Reuß

Seit Beginn der Woche wird in Ägypten gewählt. Dieser Mittwoch ist der letzte Tag, an dem die Wähler ihre Stimme abgeben können. Es gilt allerdings ohnehin als sicher, dass der amtierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi gewinnen wird: Der einzige Gegenkandidat, der übrig geblieben ist, ist auch noch ein offener Unterstützer des Präsidenten. Abgesehen von der unfreien Wahl hat das Land mit Terrorismus, hoher Staatsverschuldung und grassierender Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Doch wie schauen junge Ägypter selbst auf die Situation in ihrem Land? Die meisten von ihnen wollen anonym bleiben, aus Angst, für ihre offenen Worte belangt zu werden.

Lehrerin, 27, aus Kairo

Nichts hat sich seit der Revolution des 25. Januar geändert. Nein, alles wird immer schlimmer. Die meisten von uns leiden unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Der Tourismussektor ist nun von den Ägyptern selbst abhängig, weil kaum noch Ausländer kommen. Doch wie soll das angesichts der hohen Arbeitslosenquote gehen? Der Verfall des Gesundheitswesens und der Bildung tragen ihr Übriges zur Situation bei. Wir haben nicht einmal das Recht, unsere Meinung zu sagen. Wenn jemand seinen Standpunkt offen ausspricht, muss er vielleicht ins Gefängnis. Also bleiben die meisten von uns einfach still. Al-Sisi ist der Schlimmste: Als Präsident hat er nichts getan, damit es Ägypten besser geht. Die meisten seiner Entscheidungen waren falsch, zum Beispiel, dass er Tiran und Sanafir (Inseln im Roten Meer, Anmerkung der Redaktion) an Saudi-Arabien gab, obwohl ein Gericht entschied, dass sie zu Ägypten gehören. Jeder von uns weiß, dass er wieder die Wahl gewinnen wird, deshalb werde ich nicht wählen gehen. Ich glaube, dass unsere Worte hier nichts verändern können, also bleibe ich lieber stumm.

Koordinator im Bereich Abfallwirtschaft, 30, aus Kairo

Ob es uns heute besser geht als vor der Revolution? Ich möchte zunächst einmal sagen, dass solche Fragen wirklich gefährlich sind. Ich antworte trotzdem. Hoffen wir, dass mir nichts zustößt. Das Leben in Ägypten ist für die meisten nicht leicht. Zwei Drittel der Bevölkerung sind sehr arm, davon arbeitet der Großteil unter unvorstellbaren Bedingungen. Nichts hat sich also seit 2011 geändert. Deshalb denke ich nicht, dass ich wählen werde, aber ich bin noch nicht sicher. Ich helfe jedenfalls denen, die wählen möchten, bei der Registrierung und so weiter.

Journalistin, 25, lebt momentan im Ausland

Diese sogenannte Wahl ist das Lächerlichste, was unser schamloser Diktator bisher zustande gebracht hat: Die Situation ist definitiv außer Kontrolle geraten, das Leben in Ägypten wird jeden Tag schlimmer. Den meisten geht es schlechter als noch unter Mubarak, was natürlich nicht heißen soll, dass ich mir Mubarak zurückwünsche. Ich will mich gar nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen. Ich bin Journalistin und schreibe über Menschenrechte. Eigentlich nehme ich in den sozialen Medien kein Blatt vor den Mund - das tat ich auch nicht, als ich noch im Land war. Doch als viele meiner Freunde plötzlich verschwanden und ins Gefängnis gebracht wurden, habe ich wirklich Angst bekommen.