20. April 2018, 14:04 Uhr Wählerbefragung in Frankreich Klingeln für Macrons Europa

"Woran denken Sie, wenn ich Ihnen 'Europa' sage?": In Paris ziehen Teams des französischen Präsidenten von Tür zu Tür, um die Menschen zu befragen. Die Antworten sind zum Teil drastisch.

Von Nadia Pantel , Paris

Wenig ist so harmlos wie ein Luftballon. "Wollt ihr einen?", fragt Justine Henry. Der Mann und die Frau, beide dem klassischen Ballon-Alter seit gut 40 Jahren entwachsen, nicken und Henry pustet ihnen ein europablaues Exemplar auf. Das Viertel Goutte d'Or im Norden von Paris ist für seine afrikanischen Schneider bekannt und dafür, dass auf den Parkbänken Straßenkinder aus Marokko übernachten.

Am Square Léon, mitten in der Goutte d'Or, stehen Henry und acht weitere Frauen und Männer mit ihren Luftballons und wollen "mit den Menschen über Europa sprechen". Sie sind das Fußvolk von "La République en marche" (LRM), der parteigewordenen Bewegung Emmanuel Macrons. Vor einem Jahr unterstützten sie ihren Gründer, Frankreichs Präsident zu werden, nun bereiten sie seinen Europawahlkampf vor.

Ihre heutige Aufgabe fordert ein wenig Überwindung. In Zweierteams klingeln sie sich von Tür zu Tür und versuchen, Menschen dazu zu bringen, mit ihnen einen Fragebogen zu ihren politischen Ansichten durchzuarbeiten. Als sei Politik ein neuer Staubsauger. Etwas, an das man länger nicht gedacht hat, das einem aber doch notwendig erscheint, wenn es einem nur nett genug präsentiert wird.

"Guten Tag, wir sind ihre Nachbarn", sagt Henry in die Gegensprechanlage. Von innen wird die Tür geöffnet und Henry bringt Lächeln und Luftballon in Position: "Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?" Die 29-jährige Henry und der 75-jährige Emilio Raimondo sind in ihren En-Marche-Pullovern in den fünften Stock eines Wohnhauses hochgestiegen.

Henry stellt die Eröffnungsfrage ("Frauen klingen immer sympathischer"), dann übernimmt Raimondo. "Woran denken Sie, wenn ich ihnen 'Europa' sage?", fragt er. Vor ihm im Türrahmen lehnt eine Frau im Schlafanzug und lacht. "An Scheiße denk ich da." Raimondo murmelt "Hmmhm".

Die Schlafanzug-Frau ist kein schwerer Fall. Es dauert nur drei Fragen, bis sie enthusiastisch zustimmt, dass man "für ein besseres Europa kämpfen" müsse. Ob sie bei den Europawahlen wählen wird? Sie kann sich nicht erinnern, wann sie überhaupt das letzte Mal gewählt hat. Raimondo will zu einer demokratischen Grundsatzrede ausholen, Henry unterbricht ihn: "Wir wollen hier niemanden überzeugen."

"Wir sind die Partei des Zuhörens"

Im vierten Stock erwartet die Europavertreter ein Anti-Kapitalist, der seine Wohnung renoviert und die Tür direkt wieder zumachen will, als er das Logo der Regierungspartei sieht. Es wird dann aber doch ein längerer Aufenthalt für Henry und Raimondo. "Warten Sie, dieses Buch hier muss ich Ihnen noch zeigen."

Wenn man ihnen zuhört, fangen viele Menschen tatsächlich zu sprechen an. Am Anfang, sagt Henry, hatte sie noch Hemmungen, bei Fremden an die Tür zu klopfen. Doch sie merkte schnell, dass die meisten fast nur darauf gewartet haben, dass sie mal jemand nach ihrer Meinung fragt. Die Frage ist nur, was man dann mit dieser Meinung anstellt.

Zuhören gehört zu den Lieblingswörtern von Macron. "Ich höre zu", "wir sind die Partei des Zuhörens" - er wird nicht müde, das Verb bei jeder Gelegenheit zu konjugieren. Die "Grande Marche pour l'Europe", auf den er nun seine Anhänger wie Henry und Raimondo geschickt hat, ist Zuhören im Akkord.