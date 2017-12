11. Dezember 2017, 19:27 Uhr USA New York lässt sich nicht einschüchtern









Nahe dem Times Square in New York explodierte am Montagmorgen eine Bombe. Verletzt wurden drei Passanten und der Attentäter.

Ein Polizei-Großeinsatz legte kurzzeitig die Stadt lahm. Doch schnell lief, abgesehen von erhöhter Präsenz bewaffneter Polizisten, alles wieder wie gewohnt.

In der Stadt herrscht eine erleichterte Atmosphäre, weil es nicht schlimmer gekommen ist. Gouverneur und Bürgermeister rufen zu Gelassenheit auf.

Von Christian Zaschke, New York

Es hätte deutlich schlimmer kommen können: Das war der Tenor unter den Sicherheitskräften in New York City, nachdem am Montagmorgen bei einem Anschlag mit einer Rohrbombe vier Menschen verletzt worden sind, darunter der Attentäter. Der Verdächtige trug die selbstgebaute Bombe am Körper, als sie am Busbahnhof Port Authority im Stadtteil Manhattan detonierte. Dieser Bahnhof wird täglich von mehr als 200 000 Menschen benutzt. In der Vorweihnachtszeit, wenn Millionen von Touristen New York besuchen, ist er voller denn je. Dass nicht mehr passiert ist, erscheint unter diesen Umständen beinahe unfassbar.

Bei dem Attentäter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 27 Jahre alten Mann. Um 7.20 Uhr lief er durch eine Unterführung, die den Busbahnhof mit dem Times Square verbindet. Ob er die Bombe bewusst dort zündete oder diese versehentlich hochging, war zunächst nicht klar. Offenbar hatte er sie mit Klebeband an seinem Körper befestigt. Der Täter erlitt bei der Explosion "Verbrennungen und andere Verletzungen", die nicht lebensgefährlich sind, wie die Polizei mitteilte. Er wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht, wo er befragt wurde.

Die übrigen Verletzten klagten über Kopfschmerzen und Ohrensausen. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Medien spekulierten darüber, dass der Täter die Bombe statt in der Unterführung in einer U-Bahn oder auf einem überfüllten Bahnsteig am Times Square habe zünden wollen. Die Polizei wollte sich zu diesen Spekulationen zunächst nicht äußern. Man sei noch dabei, die Bombe genauer zu untersuchen.

Das Gebiet um den Busbahnhof wurde am Montagmorgen zunächst weiträumig gesperrt. Dutzende Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr säumten die Gegend um die 42. Straße an der achten Avenue. Hundestaffeln waren im Einsatz, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Der U-Bahn-Verkehr wurde zunächst teilweise stillgelegt. In einer Stadt wie New York bedeutet das, dass sich das Chaos in Wellen ins gesamte Verkehrsnetz verbreitet. Doch bereits zwei Stunden nach dem Anschlag verkündete Bürgermeister Bill de Blasio, dass die U-Bahnen wieder führen. Lediglich die Station am Times Square wurde zunächst nicht angefahren.

Sowohl Bürgermeister de Blasio wie auch Gouverneur Andrew Cuomo betonten am Montag, dass New York sich von Attacken dieser Art nicht beeindrucken lasse. Deshalb sei es wichtig, dass alles schnellstmöglich wieder laufe wie gewohnt.

Let’s get back to our daily business. We will never allow them to disrupt us. That’s exactly what they want. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 11, 2017

Außerdem seien es New Yorker ja ohnehin gewohnt, dass es montagmorgens nicht sonderlich rasch vorangehe, sagte de Blasio. Dass er diesen eher leichten Ton anschlug, war wohl auch der Erleichterung darüber geschuldet, dass die Sache so glimpflich verlaufen war. De Blasio sagte weiter, es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass der Täter Komplizen hatte oder dass weitere Anschläge geplant seien. "Es gibt im Moment keine Bedrohung für New York City", sagte er, bevor er die Bürger der Stadt in markigen Worten aufforderte, zurück an die Arbeit zu gehen.

I'm with @NYPDONeill and @NYGovCuomo with an update on this morning's incident in Midtown. https://t.co/ehiI9LKEOu — Bill de Blasio (@NYCMayor) December 11, 2017

Erst vor eineinhalb Monaten hatte es einen Anschlag in New York gegeben. Am 31. Oktober hatte ein 29 Jahre alter Mann mit einem Pick-up-Truck Menschen auf einem Radweg überfahren. Acht Menschen kamen ums Leben, elf wurden verletzt. Die Polizei schoss den Täter nieder. Er wurde operiert und ist außer Lebensgefahr. Im Krankenhaus zeigte er sich nach Angaben der Polizei zufrieden mit seiner Tat und bat darum, eine Flagge der Terrormiliz "Islamischer Staat" aufhängen zu dürfen.

Ob der jüngste Anschlag ebenfalls einen islamistischen Hintergrund hat, blieb zunächst unklar. Polizeichef James O'Neill wollte diesbezüglich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben machen. Auf jeden Fall werde der Vorfall jedoch als Terroranschlag behandelt. O'Neill wurde gefragt, ob sich New York auf weitere Vorfälle dieser Art einstellen müsse - schließlich sei es nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 jahrelang ruhig gewesen, und nun habe es zwei Anschläge innerhalb weniger Wochen gegeben. O'Neill verwies darauf, dass es keinesfalls ruhig gewesen sei und Polizei und Geheimdienste in der Zeit seit September 2001 allein in New York City 26 geplante Terroranschläge vereitelt hätten.

In der ganzen Stadt waren am Montag noch mehr Polizisten als sonst zu sehen. Besonders an den Anlaufstellen für Touristen war deren Präsenz enorm. "Diese Beamten sind für Sie da", sagte de Blasio, "ihre Präsenz bedeutet, dass Sie sicher sind." Er forderte die Bürger auf, sich an die Beamten zu wenden, falls ihnen etwas nur ansatzweise seltsam vorkommen sollte. "Sie sind New Yorker, Sie kennen diese Stadt", sagte de Blasio, "und wenn ihnen hier etwas komisch vorkommt, dann sagen Sie bitte umgehend Bescheid."