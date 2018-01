24. Januar 2018, 11:40 Uhr US-Politik US-Präsident soll in Russland-Affäre aussagen

Hat sich US-Präsident Donald Trump der Behinderung der Justiz schuldig gemacht? Das will jetzt offenbar Sonderermittler Mueller von ihm persönlich erfahren.









Donald Trump ist genervt von der Arbeit von Sonderermittler Robert Mueller. Um die Öffentlichkeit abzulenken, lässt er gegen das FBI feuern.

Von Thorsten Denkler , New York

Innerhalb weniger Wochen soll jetzt auch der US-Präsident im Zuge der Russland-Ermittlungen aussagen. Dann soll Donald Trump dem Sonderermittler Robert S. Mueller unter anderem erklären, warum er FBI-Chef James Comey im Mai vergangenen Jahres gefeuert hat. Das schreibt die Washington Post unter Berufung auf zwei Personen, die die Pläne kennen.

Die Nachricht kommt fast zur gleichen Zeit wie die Erkenntnis, dass vergangene Woche Justizminister Jeff Sessions von Mueller vernommen wurde. Im vergangenen Jahr bekanntlich auch schon James Comey. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Mueller ein besonderes Interesse an Antworten auf die Frage hat, ob Trump mit dem Comey-Rauswurf die Justiz in ihrer Arbeit behindert hat. Ein schwerer Vorwurf, der - in der Theorie - zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen könnte.

Trump hatte Comey offiziell wegen angeblichem Missmanagements der Clinton-E-Mail-Affäre im Sommer und Herbst 2016 entlassen. Er ließ den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein eine entsprechend schlechte Bewertung der Arbeit von Comey schreiben. Diese nutzte dann Justizminister Sessions, um Trump die Entlassung von Comey zu empfehlen. Der Empfehlung kam Trump dann umgehend nach. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Trump dieses Konstrukt nutzte, um seine Weste rein zu halten. In Interviews deutete er an, dass er Comey natürlich wegen der Russland-Ermittlungen des FBI entlassen habe.

Ursprünglich hat das FBI nur untersucht, ob und wie Russland versucht hat, Einfluss auf die US-Wahl 2016 zu nehmen. In den Ermittlungen wurde immer klarer, dass viele Mitglieder aus Trumps Wahlkampf- und später seinem Übergangsteam sehr enge Kontakte zu russischen Regierungsvertretern hatten. Darunter etwa Jeff Sessions. Und nur 23 Tage nach seinem Amtsantritt musste Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurücktreten. Er hatte sich häufiger mit dem russischen Botschafter getroffen. Inzwischen arbeitet er eng mit Sonderermittler Mueller zusammen, nachdem er zugegeben hat, das FBI über die Inhalte der Gespräche belogen zu haben.

Trump hat nach Angaben von Comey versucht, ihn nach Flynns Rücktritt dazu zu bewegen, die weiteren Ermittlungen gegen Flynn einzustellen. Was Comey abgelehnt hat. Außerdem soll Trump den damaligen FBI-Chef mehrfach aufgefordert haben, öffentlich zu erklären, dass nicht gegen Trump ermittelt werde. Was Comey ebenfalls ablehnte.

Die Gerüchte, dass Trump aussagen soll, gibt es schon länger. Trump hatte dagegen erst am 10. Januar erklärt: Wenn es keine Kollaboration mit Russland gegeben hat, und niemand dafür auf keiner Ebene einen Beweis liefern könne, dass es eine Kollaboration gegeben hat, dann "erscheint es unwahrscheinlich", dass es zu einer Vernehmung kommt.

Trumps Anwälte scheinen dennoch in der Endphase der Verhandlungen über die Bedingungen für ein Treffen von Trump mit Mueller zu stecken. Nach Angaben der Washington Post wollen sie, dass Trump nur wenig Zeit in einem direkten Gespräch mit Mueller verbringt. Viele Fragen sollen stattdessen schriftlich beantwortet werden.

Weder ein Sprecher von Mueller noch das Weiße Haus oder die Anwälte von Trump wollten sich zu den Plänen äußern.

Weil er Trump privat einen Idioten nannte, wurde ein FBI-Agent versetzt

Um von den Russland-Ermittlungen abzulenken, versuchen Trump und seine Leute seit Monaten, die öffentliche Wahrnehmung auf die E-Mail-Affäre seiner Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton zu richten. Im Auge haben sie hier vor allem das FBI. In Muellers Ermittlerteam hat etwa der FBI-Agent Peter Strzok mitgewirkt, der sich während des Wahlkampfs gegenüber einer Kollegin abfällig über Trump geäußert haben soll. Trump sei ein "abscheulicher Mensch" und ein "Idiot" wie Bernie Sanders, soll er ihr geschrieben haben.

Nach Bekanntwerden der Aussagen hat Mueller den Mann bereits im Sommer 2017 aus seinem Ermittlerteam entlassen. Die Geschichte hilft Trump und seinen Leuten, der Legende Nahrung zu geben, die Russland-Ermittlungen seien politisch motiviert und würden nur weitergeführt, um Trump zu schaden.

Was in konservativen Kreisen seit dem Wochenende noch für Aufregung erregt: Beim FBI sind weitere Text-Nachrichten zwischen Strzok und der FBI-Juristin Lisa Page für den Zeitraum 14. Dezember 2016 bis 17. Mai 2017 nicht mehr auffindbar. Am 17. Mai wurde Mueller vom stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein als Sonderermittler nominiert. Jetzt wird vermutet, dass es da einen Zusammenhang geben könnte.

Dass die Textnachrichten fehlen, könnte allerdings schlicht mit einem mangelhaften Softwareupdate zu tun haben. Betroffen sind wohl auch eine ganze Reihe anderer Dienst-Smartphones des FBI vom Typ Samsung S5. Trump aber versucht auf Twitter, diesen Umstand zu skandalisieren. Das sei eine der "größten Storys seit langer Zeit", schreibt er an diesem Dienstag. Sessions hatte angekündigt, er werde jeden Stein im FBI umdrehen, um zu klären, wie diese Textnachrichten verschwinden konnten.

Unter Trumps Leuten steht das FBI unter Dauerverdacht, von Demokraten unterwandert zu sein. Da hilft es offenbar nicht mal, wenn der neue FBI-Chef von Trump selbst nominiert worden ist. Christopher Wray hat sich allerdings zu Trumps Missfallen bisher als ebenso unbestechlich erwiesen wie sein Vorgänger James Comey. Trump hatte seinen Wählern versprochen, er werde im FBI aufräumen. Dafür aber hätte Wray nach Amtsantritt eine ganze Reihe von Führungskräften entlassen müssen. Darunter etwa den stellvertretenden FBI-Chef und Comey-Freund Andrew McCabe.

Justizminister Jeff Session hat nach einer Twitter-Aufforderung von Trump im vergangenen Sommer den Druck auf Wray deutlich erhöht, McCabe von seinem Posten zu entfernen. Zuletzt hat Trump im Dezember McCabe persönlich auf Twitter angegriffen, weil dessen Frau angeblich Wahlkampfspenden aus dem Umfeld von Hillary Clinton angenommen hatte. McCabe war einer der leitenden Beamten, die die Ermittlungen in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton geführt haben.

Der Streit um McCabe scheint inzwischen eskaliert zu sein. So sehr, dass Wray jetzt mit seinem Rücktritt gedroht haben soll, wenn McCabe etwa über seinen Kopf hinweg gefeuert werden sollte. So schreibt es das in der Regel gut informierte politische Online-Magazin Axios.

Angeblich soll die Drohung Wirkung gezeigt haben. Im Weißen Haus soll Trumps Rechtsberater Don McGahn zu Sessions gesagt haben, McCabe sei es nicht wert, über ihn den FBI-Direktor zu verlieren.

Ob Trump das auch so sieht, darf bezweifelt werden. Nachdem er Comey gefeuert hat, hat er McCabe als den dann geschäftsführenden FBI-Chef zum Kennenlern-Treffen ins Weiße Haus gebeten. Nach dem, was die Washigton Post an diesem Mittwoch über das Treffen schreibt, soll Trump versucht haben, den Grad von McCabes Loyalität ihm gegenüber zu bemessen. Und zwar mit der schlichten wie für einen demokratisch gewählten Präsidenten eher unverschämten Frage, wen McCabe denn 2016 gewählt habe. McCabe soll geantwortet haben: gar nicht. Trump fand es zuvor bereits äußerst unschön, dass Comey ihm schon nicht seine persönliche Loyalität zusichern wollte.

Einen Donald Trump kann das nicht zufriedenstellen. Wer nicht für ihn ist, der ist eben gegen ihn. Allerdings dürfte sich auch Sonderermittler Mueller für dieses Gespräch interessieren. Ein US-Präsident, der versucht, sich die Loyalität eines FBI-Chefs zu sichern, der macht einen großen Fehler. McCabe soll den Austausch mit Trump vor allem so empfunden haben: als "verstörend".