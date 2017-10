10. Oktober 2017, 12:47 Uhr US-Politik Trump sucht Streit mit dem Falschen









Wenn der US-Präsident noch etwas erreichen will, sollte er sich nicht mit Senator Bob Corker anlegen. Der unnütze Twitter-Krieg zeigt erneut, wie zerstritten Trump und die Republikaner sind.

Analyse von Thorsten Denkler , New York

Zu den Seltsamkeiten, die sich der republikanische Senator Bob Corker in den vergangenen Tagen anhören musste, gehören die Aussagen von Kellyanne Conway. Wer so twittere wie Corker, sagte die Beraterin von Donald Trump bei Fox News, der handele "unfassbar unverantwortlich". Corkers Tweets müssten zu den Beleidigungen addiert werden, die der Präsident von Medien und Gegnern erfahre. Sie alle könnten offenbar auch ein Jahr nach Trumps Wahlsieg nicht akzeptieren, wer nun im Weißen Haus sitze.

Als wenn es darum noch ginge.

Es ist in einem Streit manchmal nicht leicht, zu erkennen, wer angefangen hat. Wenn es allerdings um Trump geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er nicht unschuldig ist. Wie auch in diesem Fall: Am Sonntagmorgen hatte Trump getwittert, Corker habe ihn "angefleht", ihm seine Unterstützung zuzusichern. Andernfalls sei er 2018 bei seiner Wiederwahl chancenlos. Er habe aber "NEIN" gesagt, brüstet sich der Präsident auf Twitter.

Diese Interpretation ist fragwürdig. Corker will nach zwölf Jahren im Senat ohnehin nicht wieder antreten. Sein Büroleiter hatte erklärt, tatsächlich habe Trump Corker gebeten, doch bitte weiterzumachen. Auslöser für Trumps Twitter-Attacke war wohl die sonntägliche Politik-Show auf Fox News: Dort wurde eine Aussage Corkers vom Mittwoch wiederholt, wonach es nur Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister James Mattis und Stabschef John Kelly zu verdanken sei, "Chaos in der US-Außenpolitik" zu verhindern. So etwas hört Trump nicht gern, also tippt er los.

Ohne den Präsidenten namentlich zu erwähnen, twittert Corker anschließend selbst los und schreibt: "Es ist eine Schande, das Weiße Haus wird immer mehr zu einer Tagesstätte für Erwachsene. Und irgendwer hat offensichtlich seine Schicht verpasst an diesem Morgen." Stunden später sagt Corker der New York Times, dass es ihn beunruhige, dass Trump im Oval Office sitze. Und: dies "sollte jeden beunruhigen, der sich um unsere Nation sorgt". Trump, ebenso wie Corker ein Republikaner, riskiere mit "tollkühnen Drohungen" gegen andere Länder, die USA "in einen Dritten Weltkrieg" zu führen. Corker muss Nordkorea nicht nennen, alle wissen, was er meint.

Warum Corker so mächtig ist

Der 65-jährige Bob Corker ist nicht irgendwer unter den konservativen Senatoren. Der Mann aus Tennessee leitet den Auswärtigen Ausschuss und hat damit eine Schlüsselposition inne, etwa wenn es um die Besetzung des Außenministers geht. Amtsinhaber Rex Tillerson soll mit Trump über Kreuz liegen und den Präsidenten einen "moron" genannt haben. Wer das mit "Trottel" übersetzt hat, der hat noch eine der harmloseren Bedeutungen des Wortes aus dem Lexikon gefischt. Tillerson hat diese Wortwahl bisher nicht dementiert, sondern nur erklärt, dass er nicht an einen Rücktritt gedacht habe. In diesem Kontext lobte Corker Tillerson als Teil jener Gruppe, die garantiere, dass zumindest das gröbste Unheil verhindert werde.

Es ist völlig klar, dass Trump ein hohes Risiko eingeht - seine Partei hat mit 52 von 100 Senatoren nur eine knappe Mehrheit und sollte die Republikaner eigentlich bezirzen anstatt sie zu beleidigen. Vier Gründe sprechen dafür, dass sich Trump mit Corker verhoben hat:

Der größte Trumpf des erfahrenen Außenpolitikers ist: Er hört Ende 2018 auf. Corker braucht den Präsidenten also nicht für eine mögliche Wiederwahl-Kampagne. Er kann frei reden und ohne falsche Rücksichtnahme vorgehen.

Sollte Tillerson doch hinwerfen und Trump einen neuen Außenminister bestimmen müssen, kann Corker den Nominierungsprozess massiv verlangsamen oder gar unmöglich machen. Er kann Kandidaten, die ihm nicht genehm erscheinen, ins Leere laufen lassen. Und neue Vorschläge einfordern.

Corker hat zudem feste Überzeugungen, wenn es um die Verschuldung des Landes geht. Er wird keine Steuerreform unterstützen, die die Neuverschuldung der USA erhöht. Trump kann sich nur zwei Abweichler im Senat erlauben, um eine Steuerreform durchzusetzen. Sonst scheitert er ebenso wie mit dem Versuch, die als "Obamacare" bekannte Reform der Krankenversicherung seines Vorgängers abzuschaffen.

Corker ist für Trump wichtig, wenn der tatsächlich das internationale Atomabkommen mit Iran aufkündigt. Danach ist nämlich der Kongress am Zug und muss über weitere Sanktionen entscheiden. Corker spielt als Chef des entsprechenden Ausschusses eine wichtige Rolle - und gehörte zu jenen Republikanern, die den Deal schon zu Obamas Zeiten nicht völlig ablehnten. Corkers Bedeutung ist dem Polit-Neuling Trump ebenso unklar wie gewisse Nuancen: In einem weiteren Tweet macht Trump Corker offenbar alleine für das Abkommen verantwortlich.

Es ist also keine gute Idee, sich einen Mann wie Corker zum Gegner zu machen. Doch der US-Präsident und seine Unterstützer sehen dies als persönliche Angelegenheit und greifen weiter an. Der frühere Trump-Vertraute Jason Miller legt Corker am Montag auf CNN nahe, doch bitte zurückzutreten, wenn er den Präsidenten nicht unterstützen wolle.