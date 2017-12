4. Dezember 2017, 22:24 Uhr US-Politik Trump stellt sich jetzt voll hinter Roy Moore









Der US-Präsident sagt dem umstrittenen Senats-Kandidaten aus Alabama, Roy Moore, seine volle Unterstützung zu.

Gegen Moore stehen heftige Missbrauchsvorwürfe im Raum.

Bisher hatte Trump vermieden, sich festzulegen. Am 12. Dezember wird in Alabama gewählt.

Von Thorsten Denkler , New York

US-Präsident Donald Trump hat sich viel Zeit gelassen. An diesem Montag aber hat er sich offen zu Roy Moore bekannt. Moore, 70, ist der hochumstrittene Kandidat der Republikaner für einen nachzubesetzenden Senatorensitz aus Alabama. Mehrere Frauen beschuldigen ihn, sie sexuell missbraucht zu haben, als er um die 30 Jahre alt war. Einige seiner Opfer seien zum Zeitpunkt der Tat minderjährig gewesen, eines erst 14 Jahre alt.

Auf Twitter erklärte Trump am Montagmorgen: Dass die Demokraten nicht mit einer Stimme für die Steuerreform der Republikaner votiert hätten, zeige, wie wichtig es sei, "dass Roy Moore in Alabama gewinnt". Trump weiter: "Wir brauchen seine Stimme, um Kriminalität und illegale Einwanderung zu stoppen, für eine Grenzmauer, für das Militär."

Das Weiße Haus hat die Festlegung wenig später offiziell gemacht. In einer Erklärung heißt es, Trump und Moore hätten miteinander telefoniert und Trump habe Moore in dem Gespräch seine Unterstützung angeboten. Wenig später gibt Moore den US-Präsidenten mit den Worten wieder: "Go get `em, Roy!". Was frei übersetzt, soviel heißt wie: "Geh, und hol Dir den Sieg, Roy." Er brauche Moore als Kämpfer im Senat. Moore schreibt, er freue sich, an der Seite von Trump für "#MAGA" zu kämpfen, für "Make America Great Again."

Die republikanische Bundespartei hat Moore inzwischen die Wahlkampfunterstützung gestrichen. Eine ganze Reihe von führenden Republikanern ist von Moore abgerückt, darunter der Chef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Der hatte erklärt, er sehe keinen Grund, warum er den Frauen nicht glauben solle. Ähnlich sieht das auch Trumps Schwiegertochter Ivanka Trump. Allerdings ist sie nicht so weit gegangen wie die meisten anderen kritischen Republikaner, die Moore aufgefordert haben, aus dem Rennen um den Senatsposten auszusteigen.

Moore wird von Steve Bannon unterstützt

Trump hatte dagegen Moore schnell in Schutz genommen. Auch dessen Position müsse Gehör finden, sagte er. Mehrfach verteidigte Trump Moore, indem er erklärte, dieser streite schließlich alles ab. Trump hatte aber bisher vermieden, explizit zur Wahl von Moore aufzurufen. Stattdessen stellte er dessen demokratischen Wahlkampfgegner Doug Jones als unfähig und Marionette der Washingtoner Demokraten hin.

Im Vorwahlkampf hatte Trump auf Druck führender Republikaner noch auf Luther Strange gesetzt. Strange war vorläufig als Ersatz für Jeff Sessions als Senator eingesetzt worden, weil Sessions im Februar Justizminister der USA wurde. Moore wird vom ultrarechten Publizisten und früheren Chefstrategen des US-Präsidenten Trump, Steve Bannon, unterstützt. Hinter Bannon steht als Geldgeber der Milliardär Robert Mercer.

Moore ist bekannt für seine hartrechten Positionen. Homosexualität würde er gerne verbieten und setzt sie zuweilen gleich mit Sex mit Tieren. Er ist ein entschiedener Abtreibungsgegner und leugnet den Klimawandel. Als Richter ist er zweimal suspendiert worden, weil er gerichtliche Anordnungen unterlaufen hat.