29. März 2018, 18:56 Uhr Tochter des Ex-Doppelagenten Julia Skripal schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Der Gesundheitszustand der Tochter des vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat sich gebessert. Das hat das Krankenhaus mitgeteilt.

Die russischen Behörden haben Großbritannien offiziell um Einblick in die Ermittlungen zu dem Giftanschlag gebeten.

Aus Sicht des österreichischen Außenministeriums ist die Massenausweisung russischer Diplomaten auf unbewiesener Grundlage erfolgt.

Der Gesundheitszustand der Tochter des vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hat sich gebessert. Julia Skripal spreche gut auf die Behandlung an, teilte das Krankenhaus im englischen Salisbury mit. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Julia Skripal rasche Fortschritte macht und nicht mehr in einem kritischen Stadium ist", sagte die medizinische Leiterin des Bezirkskrankenhauses in Salisbury, Christine Blanshard, einer Mitteilung zufolge. Die 33-Jährige bleibe aber weiterhin rund um die Uhr in Behandlung. Der Zustand von Sergej Skripal hat sich dem Krankenhaus zufolge dagegen nicht verändert, er bleibe "kritisch, aber stabil".

Julia Skripal und ihr Vater Sergej, 66, waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt von Salisbury entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Die beiden kamen wohl an ihrer eigenen Haustür in Salisbury mit dem Gift in Kontakt. Dort wurde die höchste Konzentration des Nervengifts entdeckt, teilte die Polizei mit.

Die britische Polizei kündigte an, weiter intensiv im Umkreis des Wohnhauses von Sergej Skripal in Salisbury nach Beweisen zu suchen. Die Ermittlungen könnten sich aber noch über Monate hinziehen. Ausgewertet werden auch 5000 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras. Großbritannien ist eines der am stärksten mit Videokameras überwachten Länder der Welt.

Die russischen Behörden haben Großbritannien offiziell um Einblick in die Ermittlungen zu dem Giftanschlag gebeten. Julia Skripal sei russische Staatsbürgerin, hieß es in einer Mitteilung des Staatlichen Ermittlungskomitees in Moskau. Die britischen Behörden wurden aufgefordert, Kopien ihrer Akten zu dem Mordanschlag auf Vater und Tochter von Anfang März zu übermitteln.

Österreich sieht keine Grundlage von Massenausweisung russischer Diplomaten

London macht Moskau für den Anschlag verantwortlich. Russland streitet aber jegliche Verantwortung ab. Trotzdem wiesen weltweit inzwischen 27 Staaten russische Diplomaten aus, darunter auch Deutschland, Frankreich und die USA. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei mehr als 140. Sieben weitere russische Diplomaten wurden von der Nato vor die Tür gesetzt.

Aus Sicht des österreichischen Außenministeriums ist die Massenausweisung russischer Diplomaten auf unbewiesener Grundlage erfolgt. "Wir haben einen Vorfall, dessen Sachverhalt der Aufklärung noch harrt", sagte Außenministerin Karin Kneissl in Wien. Es hätte andere diplomatische Möglichkeiten gegeben, auf den Verdacht angemessen zu reagieren, so die Chefdiplomatin weiter.