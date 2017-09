16. September 2017, 12:05 Uhr Terrorismus Polizei nimmt nach Londoner Anschlag Verdächtigen fest









In Dover hat es den Behörden zufolge eine "bedeutende Festnahme" gegeben. Bei dem Sprengstoffattentat in der U-Bahn waren 29 Menschen verletzt worden.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei in England einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Samstag mit. Demnach handelt es sich um einen 18-jährigen Mann, den die Polizei der Grafschaft Kent in der Gegend des Hafens von Dover aufgespürt habe. Die Polizei spricht von einer "bedeutenden Festnahme", die weitere Ermittlungen nach sich ziehen werde. Der Verdächtige werde nach den Bestimmungen des Anti-Terror-Gesetzes festgehalten und verhört. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man keine weiteren Informationen herausgeben. Die Öffentlichkeit solle wachsam bleiben. Es gelte weiterhin die höchste Terrorwarnstufe. Die Polizeipräsenz wurde für das Wochenende in ganz Großbritannien stark erhöht. Auf Straßen und in Zügen sollen mehr bewaffnete Polizisten zu sehen sein - die meisten Polizisten in Großbritannien sind unbewaffnet. Auch das Militär solle zum Schutz von Einrichtungen und Bürgern eingesetzt werden.

Am Freitag waren in der U-Bahn in London 29 Menschen verletzt worden, als ein offenbar mit einem Zeitzünder versehener Sprengsatz explodierte. Der Vorfall ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr in einem U-Bahn-Waggon an der Station Parsons Green im Westen Londons. Augenzeugen berichteten von einem großen "Feuerball". Die meisten Opfer erlitten nach Polizeiangaben Verbrennungen, andere wurden in der allgemeinen Panik niedergetrampelt. Nach Angaben der Rettungskräfte schwebte keines der Opfer in Lebensgefahr. Bis auf drei haben inzwischen alle das Krankenhaus verlassen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen detonierte der Sprengsatz nur teilweise. Die Terrormiliz IS hat die Tat für sich reklamiert. Die britischen Behörden haben bisher noch keine Angaben zu möglichen Motiven oder Hintergründen gemacht. Die Fahndung werde ergebnisoffen geführt, betonte Chefermittler Mark Rowley von Scotland Yard.

In Großbritannien haben Islamisten seit März bereits vier Anschläge verübt, bei denen insgesamt 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Drei Anschläge ereigneten sich in London, der vierte und schwerste in Manchester.