16. März 2017, 08:19 Uhr SZ Espresso vom 16.03.2017 Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Rechtspopulist Wilders unterliegt bei Wahl in den Niederlanden deutlich. Sieger ist der bisherige Ministerpräsident Mark Rutte. Lesen Sie hier ein Porträt. Der Premier braucht allerdings neue Partner, denn die mitregierenden Sozialdemokraten müssen herbe Verluste hinnehmen. Zum Bericht von Frank Nienhuysen. Ob Rutte wieder Ministerpräsident werden wird, ist trotz allem nicht sicher. Zur Analyse. Die genauen Zahlen gemäß aktuellen Prognosen erfahren Sie hier. Die ersten Reaktionen zum Wahlergebnis in den Niederlanden haben wir hier für Sie zusammengetragen.

US-Richter stoppt auch Trumps zweites Einreiseverbot. Kurz vor dem Inkrafttreten hat ein Bundesrichter auf Hawaii das überarbeitete Dekret für das ganze Land außer Kraft gesetzt. Mehr dazu. Präsident Trump reagiert erbost und sagt Dinge, die seine Juristen ins Schwitzen bringen werden. Die Einzelheiten von Matthias Kolb, Washington

Notenbank Fed erhöht den US-Leitzins. Notenbankchefin Janet Yellen reagiert damit auf die guten Arbeitsmarktdaten und die anziehenden Preise in den USA. Gleichzeitig macht sie US-Präsident Trump das Leben schwer - und hilft EZB-Chef Mario Draghi. Die Details von Claus Hulverscheidt und Markus Zydra

Sprengstoffsendung im Bundesfinanzministerium abgefangen. Spezialisten entschärfen den Zünder noch am Mittwoch in der Poststelle des Berliner Ministeriums. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, so die Polizei. Die Sendung war in Griechenland abgeschickt worden. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Merkel reist nach Washington. Das erste Treffen mit US-Präsident Trump ist für Freitag geplant. Der Besuch der Bundeskanzlerin war ursprünglich für vergangenen Dienstag vorgesehen, wurde aber wegen einer Schneesturm-Warnung in den USA kurzfristig verschoben. Zum Hintergrund

Macron trifft Merkel. Fünf Wochen vor der französischen Präsidentschaftswahl trifft der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Vor dem Gespräch warnte er in einem Interview vor einem Zerbrechen Europas, falls seine rechtsextreme Konkurrentin Le Pen in den Élysée-Palast einziehen sollte. Mehr dazu

Demografiegipfel in Berlin. Unter dem Motto "Zusammenhalt stärken - Verantwortung übernehmen" wird auf der Veranstaltung die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland thematisiert. Zu den Teilnehmern gehört neben mehreren Ministern auch die Kanzlerin.

Wir empfehlen im Netz

#MakeTweetsGreatAgain. Eine Initiative in den USA macht sich die Twitter-Vorliebe des US-Präsidenten zunutze. Auf der Internetseite der Aktion können sich Unterstützer eintragen lassen und für jeden Trump-Tweet einen bestimmten Geldbetrag spenden. Die Erlöse gehen an die Nichtregierungsorganisation ACLU, die sich unter anderem für Meinungsfreiheit und gegen Diskriminierung einsetzt.

Frühstücksflocke

Berliner Polizei konfisziert Kokosnuss-Kanone. Eine Gruppe von Studenten hatte die fünf Meter lange und zwei Meter hohe Metallkonstruktion selbst gebaut und Bilder davon auf Facebook veröffentlicht. Ein Hundebesitzer, der nach seinen Angaben auf seiner Gassi-Runde in Berlin-Schöneberg beinahe von einer Kokosnuss getroffen worden war, alarmierte die Polizei. Nach einem Bericht des Magazins Monopol ist das Werk ein Kunstprojekt mit dem Titel "The Purchase of the South Pole", das ein Schweizer Künstler für die Antarctic-Biennale gebaut hat. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zum Bericht in der Berliner Morgenpost