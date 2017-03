15. März 2017, 18:03 Uhr Gefährliche Sendung Sprengstoff-Paket im Bundesfinanzministerium abgefangen









Beim routinemäßigen Durchleuchten eines Pakets ist Mitarbeitern der Poststelle des Bundesfinanzministeriums am Vormittag ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen.

Die Berliner Polizei wies später einen Sprengstoff nach, der beim Öffnen zu schweren Verletzungen hätte führen können.

Mitarbeiter der Poststelle und umliegender Räume mussten das Gebäude umgehend verlassen.

In der Poststelle des Bundesfinanzministeriums ist ein gefährliches Paket mit einem explosiven Gemisch entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das verdächtige Paket war am Vormittag entdeckt worden. Den Zünder entschärften Spezialisten am Mittwoch noch in der Poststelle, den Rest des Pakets machten sie auf einem Sprengplatz der Polizei unschädlich. Verletzt wurde niemand.

Ob das Paket an Finanzminister Wolfgang Schäuble adressiert war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zuvor hatten sowohl die Bild-Zeitung als auch die B.Z berichtet, die Sendung sei direkt an den Minister adressiert gewesen. Auch das Ministerium wollte sich dazu nicht äußern. Auch Absender, Hintergründe und das Motiv der Sendung blieben zunächst im Dunkeln.

Der Polizei zufolge kann der in dem Paket enthaltene Stoff zur Herstellung von Feuerwerkskörpern verwendet werden. Nach dem Fund mussten Mitarbeiter die Poststelle und umliegende Räume des Gebäudes, das nahe dem Potsdamer Platz gelegen ist, umgehend verlassen.

Jetzt wird laut Polizei wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff-Gesetz ermittelt - gegen unbekannt. Der "Knallsatz" sei vermutlich ein Eigenbau. Die Hülle des Pakets werde noch untersucht, sagte ein Sprecher.

Mitarbeiter der Poststelle hatten das Paket durchleuchtet und dabei einen verdächtigen Gegenstand bemerkt. Die Polizei rückte an. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts untersuchten es. Da auch nach der erneuten Inspektion nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich in ihm befindet, wurde es zu weiteren Untersuchungen auf einen Sprengplatz im Grunewald gebracht.