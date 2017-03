16. März 2017, 00:27 Uhr EIL Richter stoppt auch Trumps zweiten Einreisebann









Kurz vor Inkrafttreten hat ein Bundesrichter auf Hawaii das überarbeitete Dekret für das ganze Land vorübergehend außer Kraft gesetzt. Der Grund? Es füge den USA Schaden zu.

Wenige Stunden vor ihrem geplanten Inkrafttreten hat ein US-Bundesgericht in Hawaii die neuen Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump vorläufig gestoppt. Richter Derrick Watson entschied, dass "irreparable Verletzungen" von Rechten und öffentlichen Interessen zu befürchten seien, wenn die einstweilige Verfügung nicht erlassen werde.

Bei der Anhörung in Honolulu ging es um eine Klage des Bundesstaates Hawaii gegen den Erlass, der sich 13 weitere Bundesstaaten angeschlossen hatten. Im Laufe des Abends könnten noch Bundesrichter in Maryland sowie im US-Bundesstaat Washington über das Präsidialdekret Trumps entscheiden (hier handelt es sich um James Robart, der den ersten Erlass kippte).

Der Justizminister des Bundesstaates Hawaii, Doug Chin, hatte Trumps neuen Erlass als "Muslim-Bann 2.0" bezeichnet, weil sich an der Substanz nichts geändert habe. Die Trump-Regierung begründet den Erlass mit der Terrorabwehr, was in Honululu nicht so recht geglaubt wird. "Unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit zielt es nach wie vor auf Migranten und Flüchtlinge ab", sagte Chin. Es öffne Tür und Tor für weitere Beschränkungen.

Im Vergleich zum ersten Erlass vom Januar ist das neue Einreiseverbot enger gefasst und betrifft Bürger aus Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan - nicht aber aus dem Irak. Zudem gibt es Ausnahmen für Inhaber gültiger Visa, Geschäftsleute oder Bürger mit einer US-Aufenthaltserlaubnis (Green Card).

Hawaii befürchtet negative Folgen für den Tourismus

Hawaii begründet seine Klage damit, dass die staatlichen Universitäten wegen des Einreiseverbots Probleme bekämen, Studenten anzuwerben. Zudem würde die Wirtschaft durch möglicherweise fernbleibende Touristen geschädigt. Seit der Ankündigung des Einreiseverbots sei der Tourismus schon zurückgegangen.

Dieser Klage hatte sich Ismail Elshikh angeschlossen, ein US-Bürger mit ägyptischen Wurzeln. Er ist Imam der Muslim-Vereinigung von Hawaii, dessen Schwiegermutter in Syrien lebt.