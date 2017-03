16. März 2017, 05:43 Uhr Wahl in den Niederlanden Ein Sieg, aber noch lange keine Regierung









Mark Rutte hat die Wahl in den Niederlanden gewonnen - aber bis zur Regierungsbildung ist es noch ein langer Weg. An dessen Ende vielleicht gar nicht er Ministerpräsident sein wird.

Analyse von Markus C. Schulte von Drach

Diesmal lagen die Vorhersagen nicht so falsch wie beim Brexit oder bei Donald Trump: Die rechtsliberale Partei VVD des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte ist bei der Parlamentswahl in den Niederlanden wie erwartet stärkste Partei geworden - allerdings steht sie mit voraussichtlich 33 von 150 Sitzen im Parlament sogar etwas besser da als zuletzt vorhergesagt.

Der Rechtspopulist Geert Wilders dagegen liegt mit 20 Sitzen für seine Partei nur noch etwa gleichauf mit den Christdemokraten (CDA) und den Linksliberalen (D66). In den vergangenen Wochen hatte es in den Umfragen für Wilders noch besser ausgesehen. Und im Vergleich zu den Werten aus dem vergangenen Jahr ist er geradezu abgestürzt. 2016 war er auf bis zu 22 Prozent Zustimmung gekommen. Nun liegt seine Partei noch bei etwa 13 Prozent.

Neben Wilders selbst werden auch Rechtspopulisten in anderen europäischen Ländern enttäuscht sein von dem Ergebnis - insbesondere angesichts der Hoffnung, die sie in diese Abstimmung gesetzt hatten. Ein Wahlsieger Wilders oder wenigstens ein deutlich besseres Ergebnis für ihn hätte sie in der Überzeugung bestärkt, in Europa auf Siegeskurs zu sein. Die Hoffnung von Marine Le Pen vom Front National, Frankreichs nächste Präsidentin zu werden, dürfte einen kleinen Dämpfer bekommen haben - genau wie Hoffnung der AfD in Deutschland, nach den kommenden Wahlen Fraktionen in relevanter Größe in die Parlamente zu schicken.

Komplizierte Verhältnisse

Im Fall Wilders stand allerdings von vornherein fest, dass keine andere größere Partei in den Niederlanden mit ihm zusammenarbeiten will. Er wird bei den bevorstehenden Koalitionsgesprächen gewissermaßen am Katzentisch sitzen. Von dort aus wird er allerdings Verhandlungen beobachten können, die im Schatten seines Wirkens stattfinden. Und die auch wegen ihm komplizierter ausfallen werden als je zuvor in den Niederlanden.

Denn die Zustimmung für Wilders in der Bevölkerung, die besonders im vergangenen Jahr deutlich gewachsen war, hat die anderen Parteien unter Druck gesetzt. Eine Weile schien es, als würde Wilders jeden fünften Wähler in den Niederlanden mit seinem extremen - und extrem schlichten - Wahlprogramm ansprechen können: Ent-Islamisierung, Grenzschließung, EU-Austritt, Einführung von Referenden, mehr Unterstützung für Rentner, Mieter, Pflegebedürftige, Steuerzahler.

Besonders der VVD von Mark Rutte drohte er Stimmen abzunehmen, die 2012 noch fast 27 Prozent der Wähler für sich gewonnen hatte. Die drohenden Verluste wollte der Ministerpräsident in jüngster Zeit durch einen stärker anti-islamischen Kurs wettmachen. Das ist ihm immerhin zum Teil gelungen. Möglicherweise hat ihm auch seine harte Haltung im Streit mit der Türkei geholfen. Im vergangenen Jahr jedenfalls hatte Wilders' PVV in Umfragen meist vor Ruttes VVD gelegen. Jetzt sind die Rechtsliberalen doch wieder die stärkste Kraft.

Als Wahlsieger ist es nun erst einmal an Mark Rutte, sich nach einem Koalitionspartner umzusehen. Oder vielmehr nach mehreren Koalitionspartnern. Denn um eine stabile Mehrheit zu bekommen, müssen sich insgesamt mindestens vier oder fünf Bündnispartner finden.

Insgesamt haben sechs Parteien - von den Rechten bis zu den Grünen - es jeweils auf etwa zehn oder mehr Prozent gebracht. Die Sozialdemokraten (PvdA), - bisher noch an der Regierung beteiligt - gehören nicht dazu. Sie sind von 25 Prozent bei der letzten Wahl auf einen einstelligen Wert abgestürzt und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ihre früheren Wähler haben ihnen die Quittung dafür gegeben, dass sie den Sparprogrammen der VVD zugestimmt haben. Der Wirtschaft geht es nun zwar wieder gut, nicht alle aber profitieren davon. Viele Niederländer fühlen sich abgehängt oder machen sich aufgrund der Kürzungen im Sozial- und Gesundheitssystem sowie wegen muslimischer Flüchtlinge Sorgen. Manche fühlen sich überfordert durch die digitale Revolution.

Das dürfte viele Wähler dazu gebracht haben, eine Alternative zu den Sozialdemokraten aus dem linken Spektrum zu wählen. Manche aber wurden wohl auch von Wilders Versprechungen angesprochen. Da half es auch nicht, dass die PvdA inzwischen für einen "progressiven Patriotismus" stehen will.

Die anderen großen Parteien, die Christdemokraten (CDA), die Sozialisten (SP) und die Liberalen (D66) haben in den vergangenen Jahren ein ständiges Auf und Ab in der Wählergunst erlebt. Bei der Wahl kamen sie nun alle auf etwa zehn bis dreizehn Prozent. Lediglich die Grünen (GroenLinks) konnten sich über einen kontinuierlichen Anstieg freuen. Nachdem sie 2012 mit 2,3 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis erzielt hatten, können sie mit etwa zehn Prozent nun ihren größten Erfolg einfahren. Ein Erfolg, der vermutlich nicht zuletzt am Parteivorsitzenden Jesse Klever liegt, der schon mit dem charismatischen Premier Kanadas, Justin Trudeau, verglichen wird.

Neben den größeren Parteien haben es aufgrund der niedrigen Sperrklausel von 0,67 Prozent auch noch die kleinen orthodox-calvinistischen Parteien CU und SGP, die Tierschutzpartei, die Partei der über 50-Jährigen (50Plus), die Migrantenpartei Denk und andere ins Parlament geschafft. Selbst sie haben gewisse Chancen auf eine Regierungsbeteiligung - als Zünglein an der Waage.