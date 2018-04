10. April 2018, 20:30 Uhr Syrienkrieg Mutmaßlicher Chemiewaffenangriff heizt Konflikt zwischen USA und Russland an

Syrische Kriegsflüchtlinge an einem Checkpoint von Regierungstruppen und russischen Soldaten in Idlib.

Im Streit um die Frage, ob das Assad-Regime im syrischen Duma Chemiewaffen eingesetzt hat, haben sich Russland und westliche Staaten im UN-Sicherheitsrat einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

Die Internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) will Inspektoren nach Duma entsenden. Doch es ist fraglich, ob sie noch Belege finden können.

Die USA könnten mit unterschiedlichen Mitteln auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff reagieren.



Von Alan Cassidy, Washington, Paul-Anton Krüger , Kairo, und Mike Szymanski

Michail Bogdanow ist einer der erfahrensten russischen Diplomaten. Der 66-Jährige war Botschafter in Damaskus, spricht fließend Arabisch, ist einer der Architekten der russischen Syrien-Politik. Die US-Drohung mit einem Militärschlag sei ernst zu nehmen, sagte er am Dienstag russische Nachrichtenagenturen. Aber es gebe "funktionierende Kontakte" zu Syrien mit den Amerikanern, fügte der für den Nahen Osten zuständige Vizeaußenminister hinzu. Er hoffe, dass die Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes mit den USA dort nicht gebe und der "gesunde Menschenverstand" triumphiere.

Das hörte sich nuancierter an als der heftige Schlagabtausch, den sich Moskau am Abend zuvor mit den USA und anderen westlichen Staaten im UN-Sicherheitsrat geliefert hatte. Botschafter Wassilij Nebensja bestritt in einer wütenden Rede, dass es in Duma, einem Vorort von Damaskus, einen Angriff mit Chemiewaffen gegeben habe.

Russische Experten hätten weder Spuren von Chlor noch von Nervenkampfstoffen gefunden. Alles sei eine Täuschungsoperation der Rebellen, die von US-Spezialeinheiten eigens dafür ausgebildet worden seien - und Teil eines US-Plans, Russland "mit einem breiten Arsenal von Methoden zu schaden". Dunkel warnte er, die USA trieben die Welt an eine "gefährliche Schwelle", ein Angriff auf Syrien werde "schwerwiegende Folgen" haben.

Ein Konflikt der Atommächte stand also wieder im Raum, der mutmaßliche Chemiewaffenangriff geriet in den Hintergrund. US-Botschafterin Nikki Haley hatte dem "russischen Regime" vorgeworfen, "das Blut syrischer Kinder" klebe an seinen Händen.

Ihr französischer Kollege François Delattre sagte, die Symptome der Opfer legten nahe, dass sie einem starken Nervengift ausgesetzt gewesen seien, das zusammen mit Chlor eingesetzt worden sei. Nur die syrischen Streitkräfte hätten die Mittel, solche Waffen herzustellen und ein Motiv für einen solchen Angriff.

Die harsche Rhetorik ist mehr als eine Drohkulisse, doch könnte der Sicherheitsrat eine Lösung finden, die einen Militärschlag abwendet. Nebensja lud die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) ein, Inspektoren nach Duma zu schicken; Außenminister Sergeij Lawrow kündigte an, Russland werde am Dienstag eine entsprechende Resolution vorlegen.

Chemiewaffenexperten sollen "bald" nach Duma reisen

Doch ist damit unwahrscheinlich, dass sich Moskau auf die weitergehenden Forderungen eines US-Entwurfs einlässt, über den das Gremium Dienstag abstimmen sollte. Er verlangt sofortigen Zugang der OPCW in ganz Syrien und dass die Ermittler Verantwortliche benennen. Die Verlängerung eines solchen Mandates hatte Moskau erst im November per Veto verhindert.

In Paris betonte Präsidentensprecher Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron habe "wieder und wieder gesagt, dass eine Antwort folgen wird, wenn die rote Linie überschritten und belegt ist, wer dafür verantwortlich ist". Er ließ offen, ob Macron die Schwelle als erreicht ansieht oder die Geheimdienste Belege direkt gegen Syriens Präsidenten Baschar al-Assad haben.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte der Süddeutschen Zeitung: "Wir rufen Assad und seine Unterstützer auf, sofort internationale Beobachter in das Gebiet zu lassen und medizinische Helfer." Bislang sei dies verweigert worden. Auch habe Russland bislang mit seinem Veto verhindert, dass die UN handelten.

Die Internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) kündigte dann am Dienstag an, "bald" Experten nach Duma zu schicken. Tatsächlich ist fraglich, ob Inspektoren für einen Chlor-Einsatz noch Belege finden können; eher wahrscheinlich ist das bei Nervenkampfstoffen wie Sarin. Mit jedem Tag wird der Nachweis schwieriger aus Proben aus der Umwelt und dem Gewebe der Opfer.