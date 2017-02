17. Februar 2017, 17:35 Uhr SiKo 2017 Trumps Politik bestimmt Münchner Sicherheitskonferenz

Begrüßung in München: Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Freitag mit ihrem US-Kollegen James Mattis bei der Sicherheitskonferenz.









Bei der 53. Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich internationale Staatenvertreter und Sicherheitspolitiker - unter anderem nehmen Bundeskanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence teil.

Verteidigungsministerin von der Leyen betont in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung der Nato und ihrer Werte. Sie kommt den USA entgegen, aber biedert sich nicht an.

Auch US-Präsident Trump wisse um die Wichtigkeit der Nato, sagt ihr US-Kollege Mattis anschließend.

Von Tobias Matern

Er ist nicht persönlich da, aber er ist trotzdem omnipräsent. Kein Hintergrundgespräch, keine Podiumsdiskussion, keines der unzähligen bilateralen Treffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in dem nicht eine dieser Fragen fällt: Was will Donald Trump? Welcher Politik folgt seine Brachial-Rhetorik? Hält der neue US-Präsident die Nato tatsächlich für "obsolet", wie er auch nach den gewonnenen Wahlen behauptet hat?

Nach wochenlangem Stochern im Nebel haben schon vor der Konferenz in München für die europäischen Verbündeten die direkten Kontakte auf höchster Ebene mit Trumps Mannschaft begonnen. Nun aber verdichten sich die Treffen an einem einzigen Wochenende. Hier tritt an diesem Samstag Vizepräsident Mike Pence auf, hier steht Verteidigungsminister James Mattis gleich am ersten Tag am Rednerpult. Ursula von der Leyen hat in den vergangenen sieben Tagen eine Menge Zeit mit ihm verbracht: Die deutsche Verteidigungsministerin und ihr amerikanischer Kollege trafen erst in Washington zu Gesprächen zusammen, dann Mitte der Woche in Brüssel bei der Nato. Und nun also die alljährliche Tagung im edlen Bayerischen Hof, die lange Zeit als eine Art Familientreffen der Transatlantiker galt. Aber nun ist vieles anders. Die Verunsicherung über den neuen Washingtoner Kurs ist spürbar, es gilt, sich lange sicher geglaubter Gewissheiten neu zu versichern.

Von der Leyen beginnt die Konferenz also in dem Ton, den sie schon die ganze Woche beharrlich gesetzt hat. Sie tritt selbstbewusst auf, geht aber gleichwohl auf die Forderungen der neuen US-Regierung ein: "Wir Deutsche haben verstanden, dass wir nach einer Periode, in der wir die Vorzüge einer Friedensdividende nutzen konnten, jetzt beharrlich investieren müssen in eine Sicherheitsrücklage", sagt die Ministerin. Die Bundesregierung bekenne sich "zu mehr europäischer Relevanz - und damit auch zu einer fairer balancierten transatlantischen Sicherheitspartnerschaft". Mattis, den sie direkt mit "lieber Jim" anspricht, wird diese Sätze zufrieden zur Kenntnis nehmen.

Denn genau dieses Ansinnen hatte er den Nato-Verteidigungsministern in Brüssel unmissverständlich klargemacht: Die Trump-Regierung verlangt einen zügig ausgearbeiteten, verbindlichen Fahrplan der Alliierten, wie sie ihre Militärausgaben erhöhen und die USA damit entlasten wollen. Mattis greift dies in seiner Rede am Freitag erneut auf, allerdings klingt es dieses Mal weniger bedrohlich: "Ich bin zuversichtlich, dass die Allianz in diesem Jahr einen Plan mit Meilensteinen beschließen wird, damit die Warschau- und Wales-Verpflichtungen umgesetzt werden und wir eine faire Verteilung der Sicherheitslasten erreichen", sagt er. Schon beim Gipfeltreffen in Wales im Jahr 2014 und noch einmal in Warschau 2016 haben sich die Nato-Staaten verpflichtet, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigungsausgaben zu investieren. Die meisten Mitglieder reißen diese Marke aber nach wie vor eklatant. Damit soll nun Schluss sein, fordert Washington.

Von der Leyen fordert eine gemeinsame Position gegenüber Russland

Von der Leyen greift dies auf, aber sie hält keine Rede, die ausschließlich Trumps Wünsche abnickt. Sie biedert sich nicht an, sondern fordert eine gemeinsame Position gegenüber Russland. Sie betont auch, wie wichtig Werte innerhalb der Nato seien. Es müsse klar sein, dass es in diesem Bündnis keinen "Raum für Folter" geben dürfe. Trump hatte da andere Töne angeschlagen, zumindest Raum für Interpretationen gelassen. Auch dürfe die Nato, betont von der Leyen, nicht den Fehler begehen, den Kampf gegen den "Islamischen Staat" in einen Kampf gegen Muslime und den Islam "zu verkehren". Auch diese Worte lassen sich als Kritik an Trumps - von Gerichten ausgesetzten - Einreisestopp für Bürger aus mehrheitlich muslimischen Ländern lesen.

Doch die europäischen Staats- und Regierungschefs können sich nach den harschen Tönen aus Washington, die in den vergangenen Wochen zu hören waren, während Mattis' Rede phasenweise zurücklehnen. Auch er hebt auf die gemeinsamen Werte ab, die innerhalb des transatlantischen Bündnisses nach wie vor zentral seien. Präsident Trump versichere seine "volle Unterstützung" für die Nato, überbringt der Verteidigungsminister eine Botschaft aus dem Weißen Haus. Sicherheit könne kein Land alleine gewährleisten, dies sei nach wie vor eine Aufgabe für ein Team, erklärt Mattis, so wie es US-Verteidigungsminister Jahr für Jahr auf der Sicherheitskonferenz betont haben. Er sei zuversichtlich, dass die transatlantische Allianz gestärkt werde. Gemeinsam müssten Europäer und Amerikaner den Feinden der Demokratie entgegentreten. Dafür sei die Nato nach wie vor das beste Bündnis.

Das sind keine Ausführungen, die weitere Nervosität bei den Verbündeten auslösen müssten. Schließlich hatten sich die Europäer Sorgen gemacht, dass die USA die in Nato-Artikel 5 festgeschriebene Beistandsverpflichtung und damit die Essenz des Bündnisses infrage stellen. Aber eines ist schon jetzt deutlich: Aus der neuen Unsicherheit aus Washington erwachsen neue Möglichkeiten. Etwa eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik, die im Schatten der Nato seit Jahren einen Dornröschenschlaf gegefristet hat. Es sei klar, "dass wir einen größeren, einen faireren Teil der Lasten für die gemeinsame atlantische Sicherheit tragen müssen", sagt von der Leyen und fügt an: "Wir wollen wachsen - und wir wollen europäisch wachsen." Auch das soll eine Botschaft sein an den Mann, der nicht im Raum ist.