18. März 2018, 18:48 Uhr Russland Putin sichert sich Amtszeit bis 2024

Russlands Präsident Putin wird Prognosen zufolge mit mehr als 70 Prozent wiedergewählt.

Der 65 Jahre alte Staatschef steht damit vor seiner vierten Amtszeit und kann bis 2024 weiter regieren.

Beobachter kritisierten die Wahl als nicht frei - am Tag der Abstimmung soll es mehr als 2600 Verstöße gegen die Wahlordnung gegeben haben.



Von Julian Hans , Machatschkala, und Frank Nienhuysen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am vierten Jahrestag der Krim-Annexion sechs weitere Jahre im Amt gesichert. Nach ersten Hochrechnungen erhielt Putin fast 72 Prozent der Stimmen und damit jenen Rückhalt, den der Kreml angestrebt hatte. Alle sieben zugelassenen Gegenkandidaten lagen weit abgeschlagen. Der Kandidat der Kommunisten, Pawel Grudinin, erreichte Platz zwei mit etwa 16 Prozent. Die Oppositionspolitikerin Xenia Sobtschak wurde mit 1,4 Prozent Vierte. Putin, 65, steht damit vor seiner vierten Amtszeit und kann bis 2024 weiter regieren.

Die zentrale Wahlkommission sprach am Sonntag von einer Wahlbeteiligung bis zum frühen Abend von knapp 60 Prozent, das sind mehr als bei der Wahl vor sechs Jahren. Die Höhe der Beteiligung gilt als bedeutsam, weil sich bei den 109 Millionen wahlberechtigten Russen in den vergangenen Monaten nur ein geringes Interesse abgezeichnet hatte. Als zu erwartbar galt vielen Putins Sieg, vor allem nach dem Ausschluss des Oppositionsführers Alexej Nawalny, der zu einem Boykott der Wahl aufgerufen hat. Der Kreml wollte jedoch vermeiden, dass eine niedrige Wahlbeteiligung Putins großen Rückhalt in der Bevölkerung infrage stellen könnte. Mit Kampagnen und Druck von Behörden und Unternehmen wurden viele Russen zur Wahl animiert und gedrängt. Putin versuchte bei seiner Stimmabgabe die Debatte kleinzuhalten. Er stelle keine Ansprüche daran, wie hoch sein Sieg ausfalle, sagte er.

Die Präsidentenwahl fand inmitten verschärfter Spannungen mit dem Westen statt. Nachdem Großbritannien angekündigte hatte, wegen des Giftattentats auf den ehemaligen Doppelspion Sergej Skripal und dessen Tochter 23 russische Diplomaten des Landes zu verweisen, kündigte Moskau seinerseits am Samstag an, dass 23 britische Diplomaten Russland innerhalb einer Woche verlassen müssten. Darüber hinaus werden das Kulturinstitut British Council sowie das Konsulat in Sankt Petersburg geschlossen. London macht Moskau für den Anschlag verantwortlich, die russische Regierung weist dies zurück.

Wahlbeobachter meldeten bei der Abstimmung mehr als 2700 Verstöße. Auf Videos von Überwachungskameras war zu sehen, wie ganze Packen von Stimmzetteln in Urnen gestopft wurden. Die unabhängige russische Wahlbeobachter-Organisation Golos (Stimme) berichtete auch von Urnen, die außerhalb der Sichtweite von Kameras aufgestellt worden seien.

Besonders viele Verstöße gab es im Kaukasus. In Machatschkala, der Hauptstadt der Republik Dagestan, wurden Wahlbeobachter bedroht, geschlagen und aus Wahllokalen gedrängt. Die Polizei schritt nicht ein. Vielmehr warfen die Behörden den Beobachtern vor, Konflikte provoziert zu haben. Von den 583 Mitarbeitern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wurden keine in den Kaukasus entsandt, da in vielen Staaten eine Reisewarnung für die Region gilt. Derweil erklärten die russischen Behörden die Europäische Plattform für demokratische Wahlen zur "unerwünschten ausländischen Organisation".