Mehr als 55 Millionen Türken haben über die von Präsident Erdoğan gewünschte Verfassungsreform abgestimmt - und ersten Medienberichten zufolge liegt das "Ja"-Lager vorne.

Oppositionspolitiker kritisieren, dass ihre Wahlbeobachter von der Polizei an ihrer Arbeit gehindert würden.

In der Kurdenprovinz Diyarbakir sterben drei Menschen nach einer Auseinandersetzung.

CNN Türk und die Zeitung Hürriyet berichten Zwischenstände.

In einem historischen Referendum haben die Türken am Sonntag über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebten Präsidialsystems abgestimmt. Ersten Medienberichten zufolge liegt das "Ja"-Lager vorne. Nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen stimmte ein Großteil der Wahlberechtigten für die Verfassungsreform des türkischen Präsidenten. Hürriyet Daily News zufolge liegen die "Ja"-Stimmen bei 53,6 Prozent, die "Nein"-Stimmen bei 46,4 Prozent. Umfragen sagten einen knappen Wahlausgang voraus.

55,3 Millionen Wahlberechtigte waren in der Türkei zu der Volksabstimmung aufgerufen. Aus dem Ausland sollten 2,9 Millionen Türken ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung lag den Medienberichten zufolge bei deutlich über 80 Prozent.

"Dieses Referendum ist keine gewöhnliche Abstimmung", sagte Erdoğan bei der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Istanbul. "Diese Volksabstimmung ist eine Entscheidung über ein neues Regierungssystem, eines Wandels und einer Verwandlung in der Republik Türkei." Anhänger Erdoğans skandierten im Wahllokal seinen Namen.

In der mehrheitlich kurdischen Provinz Diyarbakır kamen bei einer Auseinandersetzung während des Referendums drei Menschen ums Leben. Vor einem Wahllokal kam es laut türkischen Nachrichtenagentur DHA zu einem Streit, bei dem die Beteiligten mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgegangen seien. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Am Ablauf der Wahl gibt es vor allem von pro-kurdischer Seite Kritik. Wahlbeobachter der Opposition würden durch die Polizei in ihrer Arbeit behindert. Der HDP-Abgeordnete Ziya Pir sagte, aus einem Wahllokal in der Kurdenmetropole Diyarbakir führten Polizisten Wahlbeobachter seiner Partei und der größten Oppositionspartei CHP ab. Hintergrund sei, dass auf Wahlbeobachter-Karten der Betroffenen der Name beziehungsweise das Symbol ihrer jeweiligen Partei abgebildet sei, sagte Pir. Die Polizisten argumentierten, dass die Verwendung von Parteisymbolen in Wahllokalen am Wahltag nicht gestattet sei. "Die gehen gezielt gegen die HDP und die CHP vor, also gegen das "Nein"-Lager. Die suchen Gründe, damit wir an den Wahlurnen keine Beobachter haben." Die CHP und die HDP stellen die einzigen flächendeckenden Wahlbeobachter der Gegner des neuen Systems.

Die CHP wurde vor knapp 100 Jahren vom ersten türkischen Präsidenten Mustafa Kemal Atatürk gegründet und setzt sich unter anderem für eine Trennung von Staat und Religion ein. Der Parteivorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu sagte bei der Stimmabgabe in Ankara: "Wir stimmen heute über das Schicksal der Türkei ab". Er hatte bei seinem letzten Auftritt am Samstag gewarnt, das neue System wäre wie "ein Bus ohne Bremsen mit unbekanntem Ziel".

Staats- und Regierungschef würden von einer Person bekleidet

Das Präsidialsystem würde Erdoğan deutlich mehr Macht verleihen. Die Opposition warnt deshalb vor einer Ein-Mann-Herrschaft. Die Reform würde schrittweise bis zur ersten gemeinsamen Wahl von Parlament und Präsident umgesetzt, die für November 2019 geplant ist. Erst danach würde der Präsident nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Das Amt des Ministerpräsidenten, das derzeit von Erdoğans AKP-Parteifreund Binali Yıldırım ausgeübt wird, würde dann entfallen.

Erdoğan hatte am letzten Wahlkampftag für den Fall seines Sieges beim Referendum die Wiedereinführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt. "Die Entscheidung morgen wird den Weg dafür öffnen", sagte Erdoğan am Samstag vor jubelnden Anhängern, die in Sprechchören die Todesstrafe forderten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) haben internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt handele es sich um 63 Beobachter aus 26 Ländern, teilte die OSZE mit. Die internationalen Vertreter können aber nur stichprobenartig beobachten. OSZE und PACE wollen ihren Bericht zum Referendum an diesem Montag in Ankara vorstellen.