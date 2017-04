16. April 2017, 20:05 Uhr Referendum in der Türkei Erdoğan spricht von "Sieg" des Ja-Lagers









Präsident Erdoğan spricht nach dem Referendum in der Türkei von einem "Sieg" des Ja-Lagers und gratulierte Ministerpräsidenten Yildirim.

Mehr als 55 Millionen Türken haben über die von Erdoğan gewünschte Verfassungsreform abgestimmt - und das "Ja"-Lager liegt knapp vorne.

Oppositionspolitiker sprechen von "Manipulation" und kritisieren, dass ihre Wahlbeobachter von der Polizei an ihrer Arbeit gehindert würden.

Unter anderen CNN Türk und die Zeitung Hürriyet berichten Zwischenstände.

In einem historischen Referendum haben die Türken am Sonntag über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebten Präsidialsystems abgestimmt. Medienberichten zufolge liegt das Ja-Lager vorne. Türkische Medien berichten, dass 98 Prozent der Stimmen ausgezählt sind. Demnach habe der Großteil der Wahlberechtigten für die Verfassungsreform des türkischen Präsidenten gestimmt. Hürriyet Daily News zufolge liegen die Ja-Stimmen bei etwa 51,3 Prozent, die Nein-Stimmen bei 48,7 Prozent. Das entspricht einem Vorsprung von etwa 1,2 Millionen Stimmen.

Erdoğan spricht von einem "Sieg" des Ja-Lagers und gratulierte unter anderem Ministerpräsident Binali Yildirim, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Erdoğan sei der türkischen Nation dankbar, dass sie an den Wahlurnen ihren Willen erklärt habe. Sigmar Gabriel mahnte zur Besonnenheit. "Es sieht nach dem erwartet knappen Ergebnis aus. Wie auch immer das Votum des türkischen Volkes am Ende ausfallen wird: Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf zu bewahren", sagte der Bundesaußenminister.

Vor allem in den Großstädten liegen beide Lager eng beieinander. CNN Türk zufolge stimmten in Istanbul 51 Prozent für Nein, 49 Prozent für Ja, in der Hauptstadt Ankara liegen die Befürworter der Verfassungsreform bei 49,5 Prozent, die Gegner bie 50,5 Prozent. Umfragen hatten einen knappen Wahlausgang vorausgesagt.

Insgesamt waren 55,3 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei zu der Volksabstimmung aufgerufen. Aus dem Ausland sollten 2,9 Millionen Türken ihre Stimme abgeben. Die Wahlbeteiligung lag den Medienberichten zufolge bei deutlich 86 Prozent.

Opposition spricht von "Manipulation" des Referendums

Die beiden größten Oppositionsparteien der Türkei haben eine "Manipulation" des Referendums kritisiert und die Anfechtung des Ergebnisses angekündigt. Die prokurdische HDP erklärte am Sonntagabend auf Twitter, sie werde eine Neuauszählung von zwei Dritteln der Urnen verlangen. Der Politiker Bülent Tezcan von der Oppositionspartei CHP warf im Sender CNN-Türk der Wahlkommission vor, gegen die Regeln verstoßen zu haben, als sie nicht offiziell zugelassene Stimmzettel als gültig akzeptierte. Vor allem die Entscheidung der Hohen Wahlkommission (YSK), bei dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems auch nicht offiziell zugelassene Wahlunterlagen als gültig zu werten, stößt auf Kritik. "Die Spielregeln dürfen nicht geändert werden nach dem Beginn des Spiels", sagte der CHP-Abgeordnete Sezgin Tanrikulu der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung der Kommission müsse korrigiert werden. Man werde eine Neuauszählung von bis zu 60 Prozent der Stimmzettel verlangen, erklärte die CHP-Spitze.

Im Laufe des Sonntags hieß es zudem, Wahlbeobachter der Opposition würden durch die Polizei in ihrer Arbeit behindert. Der HDP-Abgeordnete Ziya Pir sagte, aus einem Wahllokal in der Kurdenmetropole Diyarbakir führten Polizisten Wahlbeobachter seiner Partei und der größten Oppositionspartei CHP ab. Hintergrund sei, dass auf Wahlbeobachter-Karten der Betroffenen der Name beziehungsweise das Symbol ihrer jeweiligen Partei abgebildet sei, sagte Pir.

Die Polizisten argumentierten, dass die Verwendung von Parteisymbolen in Wahllokalen am Wahltag nicht gestattet sei. "Die gehen gezielt gegen die HDP und die CHP vor, also gegen das Nein-Lager. Die suchen Gründe, damit wir an den Wahlurnen keine Beobachter haben." Die CHP und die HDP stellen die einzigen flächendeckenden Wahlbeobachter der Gegner des neuen Systems.

Das Präsidialsystem würde Erdoğan deutlich mehr Macht verleihen. Die Opposition warnt deshalb vor einer Ein-Mann-Herrschaft. Die Reform würde schrittweise bis zur ersten gemeinsamen Wahl von Parlament und Präsident umgesetzt, die für November 2019 geplant ist. Erst danach würde der Präsident nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Das Amt des Ministerpräsidenten, das derzeit von Erdoğans AKP-Parteifreund Binali Yıldırım ausgeübt wird, würde dann entfallen.