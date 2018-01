17. Januar 2018, 21:10 Uhr Podcast "Das Thema" Wir müssen noch lange mit Trump leben

US-Präsident Trump stolpert seit einem Jahr von Skandal zu Skandal - trotzdem unterstützt ihn jeder vierte Bürger. In Folge 13 des SZ-Podcasts "Das Thema" erklärt US-Korrespondent Hubert Wetzel, wie das sein kann.

Seit Donald Trump am 20. Januar 2017 angelobt wurde, hat sich der politische Alltag in Washington deutlich verändert. Der Präsident wird ausfällig, er beleidigt seine politischen Gegner und lügt. Während sich Demokraten und liberale Medien Tag für Tag an ihm abarbeiten, nehmen ihm seine Wähler das Verhalten jedoch kaum übel.

In der neuen Folge von "Das Thema" spricht US-Korrespondent Hubert Wetzel über die Gründe dafür. Wieso müssen wir für Trumps Unterstützer Verständnis haben? Wieso ist seine Politik trotzdem so gefährlich? Außerdem erklärt Wetzel, womit Trump in seiner Präsidentschaft doch noch überraschen könnte.

