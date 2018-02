1. Februar 2018, 21:05 Uhr Podcast "Das Thema" Wie die AfD den Bundestag verändert

Es gibt zwar immer noch keine neue Bundesregierung, aber schon längst ein neues Parlament - mit 92 Abgeordneten der AfD. Was das für den Parlamentsalltag bedeutet, erklärt die neue Folge des SZ-Podcasts "Das Thema".

Was macht eigentlich gerade der Bundestag? Deutschland hat zwar momentan nur eine geschäftsführende Regierung, aber schon seit über drei Monaten ein neues Parlament - mit 709 Abgeordneten, 92 von der Alternative für Deutschland. Was machen die Abgeordneten, während sie auf die neue Regierung warten? Kann oder soll der Bundestag überhaupt schon Dinge umsetzen? Und wie viel Inszenierung steckt hinter den von der AfD angestoßenen Debatten? Darüber sprechen in dieser Folge zwei Redakteure aus dem Berliner SZ-Büro, Stefan Braun und Jens Schneider, der seit 2013 über die AfD berichtet.

In dieser Folge wird auch kurz die Debatte über die AfD-Ausschussvorsitzenden angesprochen. Wer die drei Vorsitzenden sind, können Sie hier nachlesen.

Lesen Sie mit SZ Plus diese Reportage über die ersten Wochen der AfD im Bundestag.

