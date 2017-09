12. September 2017, 10:10 Uhr NSU-Prozess Bundesanwalt fordert lebenslange Haft für Beate Zschäpe









Für jeden einzelnen der zehn Morde sei diese Strafe fällig, sagt Bundesanwalt Diemer in seinem Schlussplädoyer im NSU-Prozess.

Im NSU-Prozess fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Für jeden einzelnen Mord sei diese Strafe fällig, sagte Bundesanwalt Herbert Diemer in seinem Plädoyer vor dem Münchner Oberlandesgericht.

Der Schlussvortrag der Anklagebehörde hatte bereits die vergangenen sieben Prozesstage in Anspruch genommen. Darin hatte die Bundesanwaltschaft Zschäpe volle Mittäterschaft an den zehn Morden des NSU vorgehalten. Zschäpe habe mit ihren Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die fanatische nationalsozialistische Gesinnung geteilt und daran mitgewirkt, Zuwanderer durch willkürliche Morde in Angst und Schrecken zu versetzen.

Bis zur Urteilsverkündung könnten noch einige Monate vergehen. Zunächst müssen noch die Nebenkläger ihre Plädoyers halten, dabei werden wohl auch Angehörige von NSU-Opfern auftreten. Anschließend dürfen die Verteidiger der Angeklagten die Beweisaufnahme aus ihrer Sicht bewerten. Erst dann kann das Gericht das Urteil fällen.

