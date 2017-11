27. November 2017, 23:50 Uhr NRW Messerattacke auf Oberbürgermeister von Altena









Ein Mann hat in einer Döner-Bude den Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein, mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena im Märkischen Kreis, Andreas Hollstein, ist mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hagen. Mehr Details sollten am Dienstag mitgeteilt werden.

Nach einem Bericht der WAZ hat ein Mann den Politiker am Montagabend in einer Dönerbude in der Innenstadt anttackiert. Der 56-jährige Angreifer sei offensichtlich alkoholisiert gewesen und habe Hollstein lautstark für seine Flüchtlingspolitik kritisiert. Er soll Hollstein vor dem Angriff mit einer 30 Zentimeter langen Klinge gefragt haben: "Sind Sie der Bürgermeister?" Ersten Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln. Ein Mitarbeiter des Ladenlokals, der dem Bürgermeister zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls verletzt.

Hollstein hat sich nach WAZ-Informationen noch am Abend aus dem Krankenhaus bei seinen politischen Freunden gemeldet: "War knapp, aber der da oben hat geholfen." Die Landesregierung stufte den Angriff als schwere politische Straftat ein. Die Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Fall erinnert an die Attacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die im Oktober 2015 während eines Wahlkampfauftritts niedergestochen worden war.

Die 18 000-Einwohner-Stadt Altena wurde bundesweit bekannt, weil sie mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste. Im Mai war Altena von Kanzlerin Merkel mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden. "Ich glaube, wir kriegen Deutschland in eine gute Zukunft geführt - und die ist bunt", hatte Hollstein damals verkündet.

Noch in der vergangenen Woche wollte Bundespräsident Steinmeier die Stadt ebenfalls wegen seiner Verdienste um die Aufnahme von Flüchtlingen besuchen, musste die Visite jedoch wegen der schwierigen politischen Lage in Berlin absagen.