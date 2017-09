3. September 2017, 06:49 Uhr Nordkorea Erschütterungen in Nordkorea - Südkoreas Militär geht von Atomtest aus









Feedback

Anzeige

Nordkorea hat möglicherweise einen neuen Atomwaffentest vorgenommen. Zuvor hatten nordkoreanische Medien den Bau einer Wasserstoffbombe gemeldet.

Staatsführer Kim Jong-un habe die neue Waffe jetzt inspiziert, heißt es. Alle Komponenten seien in Nordkorea hergestellt worden.

Damit verschärfen sich die Spannungen in der Region.

Nordkorea hat vermutlich erneut Atomwaffen getestet. Die chinesische Erdbebenwarte berichtete am Sonntag von einem Beben der Stärke 6,3 im Nordosten des abgeschotteten Landes in einer Tiefe von null Metern. Auslöser sei wohl eine Explosion gewesen. Die us-amerikanische Erdbebenwarte USGS verzeichnete eine Erschütterung der Stärke 5,2 in der Region. Auch die meteorologische Behörde des Nachbarlands Südkorea registrierte in demselben Gebiet erst ein Beben, kurze Zeit später ein zweites mit der Stärke 4,6. Die aufgezeichneten Werte entsprechen in etwa der Kraft einer mittleren Atombombe.

Es könne sich um den sechsten Atomtest Nordkoreas gehandelt haben, meldet das südkoreanische Militär. Epizentrum sei der Bezirk Kilju gewesen, unweit von Nordkoreas Atomtestgelände. Es habe sich um mindestens ein "ein künstlich herbeigeführtes" Beben gehandelt. Demnach seien beide Beben an der Erdoberfläche registriert worden. Das erste wird als "eine mutmaßliche Explosion", das zweite als "Einsturz" beschrieben. Das japanische Außenministerium bestätigte diese Einschätzung. Ministerpräsident Shinzo Abe hatte zuvor erklärt, man werde auf Schärfste protestieren, sollte sich das Erdbeben als Atomtest herausstellen. Die Regierungen in Seoul und Tokio haben eine Sitzung des jeweiligen Nationalen Sicherheitsrats angesetzt.

Nordkorea soll Wasserstoffbombe entwickelt haben

Nordkoreas Staatsmedien hatten zuvor gemeldet, das Land habe eine fortgeschrittene Wasserstoffbombe entwickelt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, handele es sich um eine thermonukleare Waffe, die eine Sprengkraft von hunderten Kilotonnen erreichen und in großer Höhe detoniert werden könne. Mit derartigen Waffen lassen sich weitaus stärkere atomare Explosionen erzeugen als mit einstufigen Atombomben.

Anzeige

Staatschef Kim Jong-un habe eine Wasserstoffbombe inspiziert, die auf eine neue Interkontinental-Rakete (ICBM) montiert werden soll, meldete die Agentur weiter. Er sei "stolz auf die unbezwingbare Stärkung" der Streitkräfte. Alle Teile für die Waffe seien in Nordkorea hergestellt worden, so dass beliebig viele dieser Bomben gebaut werden könnten.

Im Januar 2016 hatte Pjöngjang erklärt, erstmals eine Wasserstoffbombe erfolgreich getestet zu haben. Damals bezweifelten Experten, dass es sich bei dem Atomtest tatsächlich um eine Wasserstoffbombe handeln könnte. Die Angaben der Regierung ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Anfang August berichtete die Washington Post allerdings, Nordkorea habe einen Atomsprengkopf entwickelt, der klein genug für den Einsatz in seinen Interkontinentalraketen sei. Unter Berufung auf eine Analyse des US-Militärgeheimdiensts DIA vom Juli berichtete die Zeitung, die nordkoreanische Atomtechnologie sei wesentlich schneller vorangeschritten als erwartet. Zur vollwertigen Atommacht fehle Pjöngjang jedoch noch viel.

Erst am Freitag hatten sich Seoul und Washington darauf geeinigt, angesichts des Konflikts um das Raketen- und Atomprogramm Nordkoreas die Verteidigungsfähigkeit Südkoreas auszubauen. US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae In kamen in einem Telefonat überein, das südkoreanische Raketenprogramm auszuweiten, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump billigte demnach milliardenschwere Waffenverkäufe an Südkorea.

USA und Südkorea wollen Raketenprogramm ausweiten

Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidentenamtes sagte in Seoul, Trump und Moon hätten sich im Grundsatz darauf geeinigt, die Beschränkungen für das südkoreanische Raketenprogramm zu lockern. Einem bilateralen Abkommen zufolge dürfen südkoreanische Raketen bislang nur eine Reichweite von maximal 800 Kilometern und ein Ladegewicht von höchstens 500 Kilogramm haben. Seoul will seine Raketen jedoch mit Sprengköpfen von bis zu einer Tonne bestücken.

Nordkorea hatte am Dienstag erstmals eine Rakete über japanisches Gebiet abgefeuert und danach mit weiteren Tests gedroht. International wurde dieser Abschuss scharf verurteilt.

Der Konflikt zwischen den USA und Pjöngjang heizt sich seit Monaten auf. Zu allem Überfluss bereitet US-Präsident Donald Trump nach Informationen der Washington Post einen Ausstieg aus dem Freihandelspakt der USA mit Südkorea vor. Er habe Berater dazu angewiesen, obwohl führende Mitarbeiter wie sein Sicherheitsberater H.R. McMaster und Pentagonchef James Mattis dagegen seien. Damit könnten wirtschaftliche Spannungen zu einem Zeitpunkt drohen, an dem beiden Staaten angesichts der nordkoreanischen Provokationen an einem engen Schulterschluss gelegen sein müsste.