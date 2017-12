10. Dezember 2017, 13:57 Uhr Nahostkonflikt Erdoğan bezeichnet Israel als "terroristischen Staat"









Der türkische Präsident Erdoğan hat Israel als "terroristisch" bezeichnet.

Seit der Entscheidung Trumps, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, protestieren Palästinenser und Muslime in aller Welt.

Premierminister Netanjahu verteidigt sich gegen internationale Kritik und reist nach Frankreich. Die Israels demonstrieren unterdessen gegen die mutmaßliche Korruption ihrer Regierung.

Im Streit um Jerusalem hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Israel als "terroristischen Staat" attackiert, der "Kinder tötet". Bei einer Rede im zentraltürkischen Sivas sagte Erdoğan: "Palästina ist ein unschuldiges Opfer." Er werde mit allen Mitteln gegen die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch die USA kämpfen.

Unterdessen hofft Israels Regierung, dass die Proteste der Palästinenser rasch abflauen. "Unsere Hoffnung ist, dass sich alles beruhigt und dass wir zum normalen Leben zurückkehren - ohne Krawalle und ohne Gewalt", sagte Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman in einem Interview des Armee-Rundfunks.

Zugleich forderte Lieberman einen Boykott der Geschäfte in Orten, deren Bewohner demonstriert haben. Die Protestierer seien "nicht Teil von uns" - eine Formulierung, die Lieberman auf Twitter wiederholte. Jüdische Israelis sollten ihre Dörfer nicht mehr besuchen und ihre Produkte nicht mehr kaufen, sagte Lieberman. "Ich rufe die Bürger des Staates Israel dazu auf, dort nicht mehr einzukaufen, keine Dienstleistungen mehr in Anspruch zu nehmen - Wadi Ara einfach zu boykottieren." Wadi Ara ist eine Ansammlung von Ortschaften im Norden Israels. Die Einwohner sind israelische Staatsbürger. Hunderte von ihnen hatten am Samstag entlang einer wichtigen Autobahn protestiert.

Israels Armee hat einen weiteren Tunnel zerstört, der vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet führte. Der unterirdische Gang sei von der radikal-islamischen Hamas gebaut worden und habe von Chan Junis mehrere hundert Meter auf israelisches Territorium geführt, sagte Militärsprecher Jonathan Conricus am Sonntag. Der Tunnel sei mithilfe eines neuen, hochmodernen Systems entdeckt worden. Israel hatte bereits Ende Oktober einen ähnlichen Tunnel zerstört. Dabei wurden zwölf militante Palästinenser getötet. Die Armee habe den Tunnelbau lange beobachtet. "Wir haben beschlossen, ihn jetzt aufzudecken und zu zerstören." Der Ausgang, der etwa einen Kilometer von einem israelischen Wohngebiet entfernt gelegen habe, sei noch nicht fertig gewesen. Der Tunnel habe eine sehr aufwendige Infrastruktur gehabt. Die Hamas hatte in der Vergangenheit immer wieder Tunnel benutzt, um Waffen und Waren zu schmuggeln oder um aus dem abgeriegelten Küstenstreifen auf israelisches Gebiet vorzudringen.

Seit Donald Trump angekündigt hat, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und damit Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, kommt es zu Unruhen. Aus dem Gazastreifen wurden Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, die israelische Regierung reagierte mit Luftangriffen. In den Palästinenser-Gebieten hielten die Proteste am Samstag an. Allerdings fielen sie deutlich geringer aus als am Vortag. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bereits vier Palästinenser getötet wurden.

Im Rest der muslimischen Welt gibt es weiterhin Proteste

Am Sonntag wurde ein 9-jähriges israelisches Mädchen durch Steinwürfe verletzt. Sie befand sich in einem Auto auf einer Straße zwischen den jüdische Siedlungen Efrat und Tekoa rund zehn Kilometer südlich von Jerusalem im Westjordanland. Zudem gab es ein Messerattentat auf einen Sicherheitsmann beim Eingang zum zentralen Busbahnhof in Jerusalem, der an der Westeinfahrt der Stadt liegt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der Angreifer wurde festgenommen.

Auch im Rest der muslimischen Welt protestieren Menschen weiterhin gegen den Plan der USA. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta demonstrierten am Sonntag Tausende Menschen vor der US-Botschaft. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Auf Spruchbändern war zu lesen: "Palästina ist in unseren Herzen." In der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es zu Ausschreitungen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die in der Nähe der US-Botschaft Feuer entzündeten, die palästinensische Flagge schwenkten und versuchten, die Straße zur diplomatischen Vertretung zu blockieren.

Der künftige Status von Jerusalem gehört zu den strittigsten und komplexesten Fragen, die bislang eine Friedenslösung zwischen Israel und den Palästinensern verhindert haben. Die Palästinenser wollen im Ostteil der Stadt, den Israel 1967 besetzt und später annektiert hatte, die Hauptstadt eines unabhängigen Staates ausrufen. Israel beansprucht hingegen die ganze Stadt für sich.

Netanjahu sprach von einer historischen Erklärung

Die radikale Hamas und die gemäßigte Fatah, die die Palästinenser vertreten, hatten eigentlich für Sonntag einen wichtigen Termin für die Stabilität in der Region geplant: Die Hamas sollte die Kontrolle über den Gazastreifen an die Fatah von Präsident Mahmud Abbas übertragen. Die beiden haben sich nach einem zehnjährigen Zwist im Oktober auf ein Versöhnungsabkommen geeinigt. Doch die Übergabe der Kontrolle des Gazastreifens verschiebt sich. Als Begründung hieß es, die Autonomiebehörde von Präsident Abbas habe nicht wie vereinbart Gehälter von Hamas-Angestellten gezahlt.

Die Außenminister der Arabischen Liga haben bei einer Dringlichkeitssitzung in Kairo an die USA appelliert, ihre Entscheidung zurückzunehmen. Sie sei "eine gefährliche Verletzung des internationalen Rechts", heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Minister.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach hingegen von einer historischen Erklärung Trumps und kritisierte die ablehnende Haltung europäischer Staaten dazu. Am Sonntag ist ein Treffen Netanjahus mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant. Am Montag soll ein Gespräch mit Außenministern der Europäischen Union in Brüssel folgen.

Zugleich haben tausende Menschen in Tel Aviv gegen die mutmaßliche Korruption in ihrer Regierung protestiert. Beim "Marsch der Schande" skandierten die Demonstranten am Samstagabend im Zentrum der Küstenstadt Parolen wie "Bibi, geh nach Hause" - dabei nannten sie Regierungschef Benjamin Netanjahu bei seinem Spitznamen Bibi. Netanjahu wird in zwei Fällen der Korruption verdächtigt und wurde bereits mehrfach von der Polizei befragt.