11. Dezember 2017, 12:46 Uhr Nahostkonflikt Bundesregierung zu Flaggenverbrennungen: "Man muss sich schämen"

Teilnehmer einer Demonstration verbrennen am 10.12.2017 eine selbstgemalte Fahne mit einem Davidstern in Berlin im Stadtteil Neukölln.









Feedback

In Berlin haben Demonstranten bei Protesten gegen die Kehrtwende in der US-Nahostpolitik die israelische Flagge verbrannt.

Die Polizei berichtet von zehn Festnahmen und zwölf Strafanzeigen während einer antizionistisch geprägten Protestaktion vor der US-Botschaft.

Mehrere Bundesminister haben die Vorfälle scharf verurteilt. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, erklärten sie einhellig.

Die Bundesregierung hat das Verbrennen israelischer Flaggen bei Anti-Israel-Protesten am Wochenende in Berlin scharf verurteilt. "Man muss sich schämen, wenn auf den Straßen deutscher Städte so offen Judenhass zur Schau gestellt wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Die Beleidigungen gegen Israel und Juden insgesamt bei den Kundgebungen in den vergangenen Tagen seien "schändlich". Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Deutschland gewähre zwar jedem das Recht zu friedlichen Protesten. "Diese Freiheit ist allerdings kein Freibrief für antisemitische Entgleisungen, für Hetze und für Gewalt."

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration, die sich gegen die von US-Präsident Donald Trump verkündete Anerkennung Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels richtete, waren am Freitag am Brandenburger Tor israelische Flaggen verbrannt worden. Zehn Menschen wurden festgenommen und Ermittlungen wegen der Verletzung von Hoheitszeichen ausländischer Staaten eingeleitet.

Am Sonntagabend war am Rande eines Protestzuges von Berlin-Neukölln nach Kreuzberg, an dem etwa 2500 Demonstranten teilnahmen, erneut eine israelische Flagge in Flammen aufgegangen. "Deutschland ist dem Staat Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in besonderer Weise eng verbunden", betonte Seibert. "Wir haben hier in Deutschland aus vielen Gründen eine ganz besondere Verpflichtung, jeder Spur von Antisemitismus entgegenzutreten."

Muslime auf der ganzen Welt hatten sich nach Trumps Entscheidung vergangene Woche mit den Palästinensern solidarisiert und den Schritt kritisiert, in den Autonomiegebieten brachen gewalttätige Proteste los.

Gabriel: "Unser Rechtsstaat darf und wird das nicht tolerieren"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verurteilte das Verbrennen der Flagge scharf: "Wir akzeptieren nicht, wenn Juden oder der Staat Israel auf diese beschämende Weise beleidigt werden", sagte er der Bild-Zeitung. Mit Blick auf die deutsche Geschichte und die daraus entstandene Verantwortung sagte er, die Bundesrepublik sei "dem Staat Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in ganz besonderer Weise verbunden."

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte ein hartes Durchgreifen. "Bei aller verständlichen Kritik an der Jerusalem-Entscheidung der USA gibt es keinerlei Rechtfertigung, israelische Fahnen zu verbrennen, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Unser Rechtsstaat darf und wird das nicht tolerieren."

"Jede Form von Antisemitismus ist ein Angriff auf uns alle. Antisemitismus darf nie wieder einen Platz haben", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) der Bild-Zeitung.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu ist an diesem Montag in Brüssel. Bei einem Treffen mit EU-Außenministern forderte er von der EU, Trumps Beispiel zu folgen und Jerusalem ebenfalls als Hauptstadt anzuerkennen. Die EU zeigt dazu allerdings keine Bereitschaft. Die europäische Seite will Netanjahu vielmehr dazu drängen, trotz der jüngsten Entwicklungen wieder Friedensgespräche mit den Palästinensern aufzunehmen. Ziel sollte aus Sicht der Europäischen Union eine Zwei-Staaten-Lösung sein, bei der Jerusalem Hauptstadt beider Seiten sein kann.