27. Oktober 2017, 02:25 Uhr Mord an ehemaligem US-Präsidenten Kennedy-Geheimakten nur teilweise freigegeben









Feedback

US-Präsident Donald Trump hat die Veröffentlichung von 2800 Dokumenten zur Kennedy-Ermordung angeordet.

Ein Teil der Geheimakten bleibt jedoch weiterhin unter Verschluss - Trump beugte sich dem Druck amerikanischer Sicherheitsbehörden, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit sehen.

Innerhalb einer Frist von 180 Tagen sollen die zurückgehaltenen Dokumente nun gesichtet und sensible Informationen gegebenenfalls geschwärzt werden.

Anders als geplant wird der letzte Schwung der Geheimakten über die Ermordung von John F. Kennedy zunächst nicht komplett veröffentlicht. US-Präsident Donald Trump beugte sich buchstäblich in letzter Minute Sicherheitsbedenken von Geheimdiensten: Nach Angaben von Regierungsmitarbeitern verlangten CIA, FBI und andere Dienste, einige der Akten nicht zu veröffentlichen, ohne sie vorher zu bearbeiten.

In der Nacht zu Freitag gab Trump 2800 Dokumente zur Veröffentlichung frei (hier geht es zu einer Übersicht der freigegebenen Akten). Für die Sichtung und Bearbeitung des Rests setzte er eine Frist von 180 Tagen. Trump schrieb in einer Anordnung, er habe keine andere Wahl gehabt, als ein solches Verfahren zu akzeptieren. Er ordnete an, dass "der Schleier endlich gelüftet" werde. Nach Ablauf der Frist werde alles veröffentlicht werden, was möglich sei.

Der US-Kongress hatte im Jahr 1992 beschlossen, dass alle Akten zu den Ermittlungen bezüglich Kennedys Tod öffentlich gemacht werden sollen. Als Frist war damals der 26. Oktober 2017 gesetzt worden. Trump hatte die komplette Veröffentlichung der Dokumente am Wochenende angekündigt und bis zuletzt auf Twitter regelrecht beworben. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hatte der Regierung dagegen geraten, einen Teil der Papiere weiter unter Verschluss zu halten.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Oktober 2017

In einer Stellungnahme der Behörde hieß es am Donnerstag, es gehe nicht um eine vollständige Zurückhaltung bestimmer Unterlagen. Allerdings sei es notwendig, bestimmte Informationen zu schützen, die relevant für die nationale Sicherheit seien. So seien in der Vergangenheit unter anderem Namen von Informanten des Geheimdienstes sowie von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern geschwärzt worden. Ebenfalls nicht einsehbar seien spezielle Geheimdienstmethoden oder Partnerschaften, die für die nationale Sicherheit von Bedeutung seien. Bisher waren etwa 30 000 Dokumente publik gemacht worden.

Kennedy war am 22. November 1963 im texanischen Dallas erschossen worden, als er in einem offenen Wagen mit seiner Frau Jacqueline vom Flughafen in die Stadt fuhr. Eine Untersuchungskommission zu dem Verbrechen kam zu dem Ergebnis, dass der Attentäter Lee Harvey Oswald allein gehandelt habe. Oswald wurde später bei seiner Überführung ins Staatsgefängnis ebenfalls Opfer eines Mordanschlags, er starb im Krankenhaus.

Über all die Jahre hielten sich etliche Verschwörungstheorien - etwa die These, dass der Kennedy-Nachfolger Lyndon B. Johnson in Verbindung mit der CIA die Strippen bei dem Attentat gezogen habe oder Kuba darin verwickelt gewesen sei. Für Historiker wäre die vollständige Freigabe eine Chance, offene Fragen zu klären. Dass nun erneut ein Teil der Dokumente zurückgehalten wird, befeuerte im Internet Theorien einer staatlichen Verwicklung in einen der spektakulärsten Kriminalfälle der amerikanischen Geschichte.

Die Sichtung des umfangreichen Aktenmaterials wird dauern. Es soll sich um Zehntausende, womöglich mehr als hunderttausend Seiten handeln.