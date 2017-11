2. November 2017, 11:26 Uhr Katalanische Unabhängigkeit Spanische Justiz droht Puigdemont mit Haftbefehl

Ein massives Polizeiaufgebot sichert die Sitzung des obersten spanischen Gerichts in Madrid. Es geht um die katalanische Unabhägigkeit.









Feedback

Nachdem der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont nicht vor Gericht erschienen ist, hat die spanische Justiz seine Anhörung verschoben.

Sollte er erneut nicht zu seiner Anhörung kommen, drohe ihm ein Haftbefehl.

Puigdemont hatte sich am Wochenende nach Belgien abgesetzt. Sein Anwalt sagte, der katalanische Politiker könne in Spanien nicht mit einem fairen Prozess rechnen.

Das Oberste Gericht Spaniens hat die Anhörung des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont um eine Woche verschoben, aber gleichzeitig mit einem Haftbefehl gedroht, sollte er erneut nicht zur Anhörung erscheinen. Wenn jemand nicht vor Gericht auftaucht, obwohl er vorgeladen ist, sei es normal, dass ein Haftbefehl ausgestellt werde, sagte der Präsident des Gerichts.

Wie erwartet war Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont am Vormittag nicht vor Gericht erschienen. Der 54-Jährige hatte sich am Wochenende kurz vor Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft nach Brüssel abgesetzt und hält sich wohl weiterhin in der belgischen Hauptstadt auf.

Eine Richterin des Staatsgerichtshofs hatte Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und eine Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Puigdemonts Anwalt erklärte, dieser sei nicht vor den Richtern erschienen, da das Klima nicht gut sei. Es sei daher besser, auf Abstand zu bleiben. Puigdemont werde aber mit den spanischen und belgischen Behörden kooperieren.

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hatte am vergangenen Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausgerufen. Die spanische Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab und löste das Regionalparlament auf.