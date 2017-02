23. Februar 2017, 16:24 Uhr Kampf gegen den IS Erfolge im Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak

Irakische Spezialeinheiten rücken am Donnerstag auf den vom IS gehaltenen Westteil Mossuls vor. Sie sollen den strategisch wichtigen Flughafen bereits eingenommen haben.









Die Freie Syrische Armee nimmt die IS-Hochbug Al-Bab nahe Aleppo mit Hilfe türkischer Truppen ein.

In Mossul soll die irakische Armee den strategisch wichtigen Flughafen im umkämpften Westen der Stadt zurückerobert haben.

Beide Städte sind IS-Hochburgen, in Mossul wurde 2014 einst das "Kalifat des Islamischen Staates" ausgerufen.

Die syrische Hochburg des "Islamischen Staat" (IS), Al-Bab, wurde von der Freien Syrische Armee (FSA) erobert, wie ein Sprecher der Rebellen bekannt gab. Mit Unterstützung der türkischen Armee war die Stadt mehrere Wochen belagert worden. Der türkische Verteidigungsminister sprach von "fast vollständiger Kontrolle". Al-Bab liegt etwa 50 Kilometer von Aleppo entfernt.

Auch in Syrien wurde ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den IS erzielt: In Mossul, der letzten IS-Hochburg im Irak, sei der strategische wichtige Flughafen von irakischen Sicherheitskräften zurückerobert worden, wie der Staatssender berichtet. Auf Fernsehbildern schwenken Soldaten die irakische Flagge und zeigen das Victory-Zeichen in die Kamera. Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie mutmaßliche IS-Kämpfer vor den irakischen Truppen fliehen. Mit Luftunterstützung der Anti-IS Koalition seien irakische Spezialeinheiten und Militärs in der Lage gewesen, das Flughafengelände wieder komplett unter ihre Kontrolle zu bringen, berichtet der Sender. Nachrichtenagenturen bestätigen die Einnahme des Flugfeldes, melden aber auch, dass sich im Flughafengebäude selbst noch IS-Kämpfer verschanzt hätten.

Flughafen gilt als entscheidend für weitere Einnahme Mossuls

Das Flugfeld gilt neben einer nahe gelegenen Militärbasis als entscheidend für eine weitere Einnahme Mossuls, das durch den Fluß Tigris in einen Ost- und Westteil getrennt wird. Mitte Januar war der Ostteil eingenommen worden.

Wie das irakische Militär berichtet, sei auch der Militärstützpunkt angegriffen, aber noch nicht erobert worden. Der Sprecher der irakischen Armee bestätigte, dass Spezialeinheiten bereits auf das Gelände der Basis vorgerückt seien und sprach von "heftigen Kämpfen".

Das im Frühsommer 2014 vom IS eingenommene Mossul ist die letzte Hochburg der Terrormiliz im Irak. Ein Verlust wird von Experten mit einem milärischen Sieg über den IS im Irak gleichgesetzt. Gleichzeitig hat die Stadt einen hohen symbolischen Charakter für die Islamisten: Nach der Eroberung der nach Bagdad zweitgrößten irakischen Stadt wurde in Mossul das "Kalifat" des IS ausgerufen. Seit vergangenen Oktober rücken irakische Truppen mit US-Lufunterstützung auf die Stadt vor. Doch der strategische Vorteil für die mobilen IS-Truppen im Häuserkampf hatte den Vormarsch immer wieder erschwert.