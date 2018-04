30. April 2018, 20:49 Uhr Israel Netanjahu: "Haben Beweise für iranisches Atomprogramm"

Israels Ministerpräsident Netanjahu präsentiert medienwirksam "Beweise" des israelischen Geheimdienstes, die ihm zufolge aus einem geheimen, iranischen "Atom-Archiv" stammen.

Daraus gehe hervor, dass Teheran auch nach dem Nuklearabkommen von 2015 weiter an Atomwaffen gearbeitet habe. Das geheime Material würde zum Bau von "fünf Hiroshima-Bomben" reichen, so Netanjahu.

Der Auftritt könnte Einfluss nehmen auf die Entscheidung von US-Präsident Trump, der sich bis zum 12. Mai dazu erklären will, ob er das Nuklearabkommen aufkündigt oder nicht.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel-Aviv

Der Ort war nicht zufällig gewählt, auch die Inszenierung war durchgeplant: Im militärischen Hauptquartier in Tel Aviv trat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine in Schwarz gehaltene Bühne, auf der er nur einige wenige Worte auf Hebräisch sprach. Dann wechselte er ins Englische, denn mit seiner Botschaft will Netanjahu die Welt aufrütteln.

"Heute werden wir Ihnen etwas zeigen, was Sie noch nie gesehen haben: das geheime Atomarchiv", kündigte Netanjahu an. Auf die Leinwand wurden Videoeinspielungen mit Aussagen iranischer Politiker projiziert, wonach Iran kein Nuklearprogramm verfolge. "Iran lügt dreist", sagte Netanjahu und enthüllte zwei Schränke. In einer Geheimdienstoperation seien in einer "unschuldig aussehenden Lagerhalle" Dutzende Aktenordner mit 55 000 Seiten und 183 CDs sichergestellt worden.

Wie Netanjahu mehrfach beteuerte, habe Israel "neue und schlüssige Beweise", dass Iran sein geheimes Atomwaffenprogramm auch nach dem internationalen Abkommen 2015 weiter betrieben und sogar noch ausgebaut habe. Das geheime Material würde zum Bau von "fünf Hiroshima-Bomben" reichen, behauptete Netanjahu. Auch die Reichweite der atomwaffenfähigen Raketen sei ausgebaut worden, es werde weiter an Langstreckenraketen gearbeitet.

Netanjahu appelliert an Trump, das Atom-Abkommen aufzukündigen

"Das Atomabkommen basiert auf Lügen", erklärte Netanjahu mit Blick auf die seiner Ansicht nach "schreckliche Vereinbarung", die "nie geschlossen hätte werden dürfen". Bis 12. Mai will US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob die Wirtschaftssanktionen gegen Iran weiter ausgesetzt werden. Dies ist de facto eine Entscheidung darüber, ob das zwischen den USA, EU-Staaten und Iran ausgehandelte Abkommen aufgekündigt wird. Das unter Trumps Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen sieht vor, dass die Weltmächte im Gegenzug für deutliche Einschnitte beim iranischen Atomprogramm ihre Sanktionen schrittweise aufheben.

"Ich bin mir sicher, Trump wird die richtige Entscheidung treffen", meinte Netanjahu. Das Material sei mit den USA geteilt worden und werde auch anderen Staaten und der Atomenergiebehörde zur Verfügung gestellt. Fragen von Journalisten ließ Netanjahu nicht zu. Zuvor hatte er aber einzelne Journalisten über bevorstehende Enthüllungen informiert.

Kurz nach der Präsentation Netanjahus reagierte Trump. "Das, was passiert ist, hat bewiesen, dass ich zu 100 Prozent richtig lag", sagte der US-Präsident auf einer Pressekonferenz mit Nigerias Präsident Muhammadu Buhari. Er habe stets gesagt, dass Iran an Atomwaffen forsche und dass das Abkommen, welches das Land davon abhalten solle, wirkungslos sei. Allerdings wollte sich Trump nicht direkt dazu äußern, ob er das Atomabkommen mit Iran verlängere oder nicht. "Ich werde nicht sagen, was ich tun werde, aber viele Leute denken, sie wüssten es." Er werde erst am Tag vor dem 12. Mai eine Entscheidung treffen.

Iran reagierte ebenfalls. Ntanjahu sei berühmt für seine "lächerlichen Geschichten", hieß es es Teheran.

Am Nachmittag war bereits das israelische Sicherheitskabinett zusammengetreten und hatte die Geheimdienstinformationen diskutiert. In der Nacht zum Montag waren erneut Ziele in Syrien angegriffen worden. Es sollen 200 Raketen zerstört und 26 Menschen, darunter mindestens elf Iraner, getötet worden sein. Laut syrischen Medienberichten wurden Stellungen in der Nähe von Hama und Aleppo angegriffen. Getroffen worden sein soll unter anderem ein Rekrutierungszentrum für vom Iran unterstützte schiitische Milizen. Nach Informationen aus Israel soll Iran Raketen nach Syrien verlagert haben.

Das israelische Parlament hat dem Regierungschef am Montagabend weitreichende Vollmachten erteilt. Auf seinen Vorschlag hin stimmte die Knesset zu, dass Netanjahu im extremen Fall eine Kriegserklärung abgeben kann und nur den Verteidigungsminister einbinden muss. Bisher ist die Rechtslage so, dass das gesamte Kabinett zustimmen muss. Die für Außenpolitik und Verteidigung sowie die Verfassung zuständige Kommission im Parlament hatte Netanjahus Ansinnen abgelehnt, im Plenum wurde aber dem Vorhaben zugestimmt, das dem Regierungschef im Krisenfall mehr Machtbefugnisse zukommen lässt.

Wie schon bei ähnlichen Angriffen auf iranische Stellungen in Syrien - zuletzt am 9. April - wird angenommen, dass die israelische Luftwaffe die Attacken durchgeführt hat. Eine offizielle Bestätigung gab es keine, aber Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat in den vergangenen Tagen wiederholt Iran attackiert und umgekehrt haben iranische Politiker ihrerseits mit Vergeltung für die Angriffe in Syrien gedroht.