25. April 2017, 15:52 Uhr Israel-Besuch des Außenministers Netanjahu lässt Treffen mit Gabriel platzen

Außenminister Sigmar Gabriel steigt in Jerusalem in eine Limousine.









Der israelische Regierungchef Netanjahu lässt kurzfristig ein Treffen mit Außenminister Gabriel in Jerusalem platzen.

Ein Termin des deutschen Ministers mit zwei Nichtregierungsorganisationen hatte Israels Ministerpräsidenten verärgert.

Abfuhr für den deutschen Außenminister: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein geplantes Treffen mit Sigmar Gabriel in Jerusalem abgesagt. Das hat die deutsche Botschaft in Israel bestätigt.

"Die Zusammenkunft ist abgesagt", teilte auch Netanjahus Sprecher David Keyes in Jerusalem mit. Bereits zuvor hatte Netanjahus Büro dessen Terminplan für Dienstag verschickt, in dem der Termin mit Gabriel fehlte. Grund sei Gabriels Absicht, sich am Abend mit Vertretern israelischer Organisationen zu treffen, die die Behandlung der Palästinenser durch Israel kritisch sehen.

Außer einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Montag, einem Besuch der Palästinensergebiete und einem Zusammentreffen mit Netanjahu am Dienstag plante Gabriel auch ein Gespräch mit Vertretern der Organisationen "B'Tselem" und "Breaking the Silence". Beide Gruppen treten für eine Versöhnung mit den Palästinensern ein und kritisieren den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten.

Gabriel wollte nicht auf Termin mit NGO-Vertretern verzichten

Das geplante Treffen hatte den Unmut des israelischen Regierungschefs hervorgerufen, wie israelische Medien berichteten. Es hieß, Netanjahu habe gedroht, seinen Termin mit Gabriel abzusagen, wenn dieser nicht auf die Zusammenkunft mit den Friedensaktivisten verzichte.

Dazu hatte der Minister sich aber nicht bereit gezeigt. Derartige Treffen gehörten "zum ganz normalen Umgang", sagte Gabriel. Ein vergleichbares Verhalten der deutschen Regierung bei einem israelischen Besuch sei "undenkbar". Eine Absage wäre aber auch keine "Katastrophe" für ihn, fügte Gabriel hinzu. "Das verändert mein Verhältnis zu Israel nicht."

Die Absage ist ein sehr ungewöhnlicher Zwischenfall in den Beziehungen Israels mit Deutschland, einem seiner engsten europäischen Verbündeten. Ein vergleichbares Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel mit den beiden NGO's hatte im Februar zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanjahu sprach von einem schwerwiegenden Affront.