1. Januar 2018, 13:00 Uhr Zwölf Tote Proteste in Iran eskalieren









Feedback

Bei regimekritischen Protesten in Iran sind in den vergangenen Tagen zwölf Menschen getötet worden. Mehrere hundert Demonstranten wurden festgenommen.

Irans Präsident Rohani bezeichnet Demonstrationen als "Recht des Volkes", warnt aber vor Ausschreitungen.

US-Präsident Trump kritisiert Teheran heftig auf Twitter.

Während im ganzen Land Menschen auf der Straße protestieren, trifft sich die Sicherheitskommission des iranischen Parlaments zu einer Krisensitzung in Teheran. Innenminister Abdulresa Rahmani Fasli begründete das Treffen damit, dass es sich nicht mehr um Proteste handle, sondern um einen Aufstand gegen die eigenen Mitbürger. Die Polizei werde konsequent eingreifen.

Tatsächlich wurden bei den Protesten inzwischen zwölf Menschen getötet. Das berichtete das Staatsfernsehen am Montag, ohne Einzelheiten zu nennen.

Seit Donnerstag demonstrieren Menschen in mehreren Städten Irans. Die Proteste sind die größten seit der gewaltsam unterdrückten Bewegung gegen die Wiederwahl des damaligen ultrakonservativen Präsidenten Ahmadinedschad 2009.

Nach Angaben des Gouverneursamts in Teheran wurden in der Hauptstadt am Samstag etwa 200 Demonstranten festgenommen, einige von ihnen aber wieder freigelassen. In der Stadt Arak, südlich von Teheran, wurden Medienberichten zufolge etwa 100 Demonstranten in Gewahrsam genommen. Der Gouverneur Araks sagte dem Nachrichtenportal Aftabnews, dass bei den Ausschreitungen am Samstag zwölf Polizisten verletzt worden seien. Landesweit gab es Berichte über weitere Festnahmen von Demonstranten.

Berichten zufolge sollen einige von ihnen bewaffnet gewesen sein und versucht haben, Polizeiwachen und Militärstützpunkte einzunehmen. Ob es sich dabei um ein absichtlich gestreutes Gerücht oder um die tatsächliche Ursache für Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten gehandelt hat, ist unklar.

Zwei Menschen seien in der Nacht zum Montag in der Stadt Iseh im Südwestiran getötet worden, sagte der Abgeordnete Hodschatollah Chademi der Nachrichtenagentur Ilna. Nach Angaben von Chademi gab es auch Verletzte und Festnahmen. Bei einigen der Festgenommenen seien auch Waffen, Munition und Sprengstoff entdeckt worden, sagte der Abgeordnete. Nach unbestätigten Berichten in sozialen Netzwerken soll Iseh kurzfristig sogar von Regimegegnern besetzt gewesen sein.

Irans Präsident Hassan Rohani hat sich am Sonntag zum ersten Mal zu den Unruhen geäußert. "Wir haben eure Probleme gehört", sagte Rohani an die Demonstranten gerichtet. "Raum für Kritik" sei "das Recht des Volkes", sagte der Präsident dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufolge bei einer Kabinettssitzung. Er betonte das Recht der Menschen auf Meinungsfreiheit, ergänzte aber, Ausschreitungen könnten die Sicherheit des Landes gefährden.

Die Kundgebungen in Iran richteten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung, dann aber zunehmend gegen das ganze System. Heftige Kritik gibt es vor allem an der iranischen Nahostpolitik. Israel wirft Iran vor, mit Waffenlieferungen in den Gazastreifen zu einer Eskalation des Konflikts mit militanten Palästinensern beizutragen.

US-Präsident Donald Trump kommentierte auf Twitter, die Menschen in Iran würden endlich begreifen, "wie ihr Geld und ihr Wohlstand gestohlen und für Terrorismus verschwendet wird".

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Später ergänzte Trump, Teheran habe das Internet gesperrt, "damit friedliche Demonstranten nicht kommunizieren können. Nicht gut!"

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

In einer Stellungnahme betonte die US-Regierung in der Silvesternacht das Recht des iranischen Volkes auf friedliche Meinungsäußerung. "Wir ermutigen alle Parteien, dieses fundamentale Recht auf friedliche Meinungsäußerung zu respektieren und jegliche Aktionen zu vermeiden, die zu Zensur beitragen", heißt es in dem Statement.

Viele Iraner hatten in den vergangenen Tagen keinen Zugang zum Internet. Das Innenministerium bestätigte, dass aus Sicherheitsgründen vorläufig das Internet beschränkt werde. Telegram-Chef Pavel Durov teilte am Sonntag auf Twitter mit, dass die iranische Regierung für die meisten Bürger des Landes den Zugriff auf seinen Messenger-Dienst gesperrt hat. Viele Iraner nutzen Telegram, um Videos und Nachrichten zu den Protesten auszutauschen. Am Montag soll das Internet wieder normal funktioniert haben.