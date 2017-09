14. September 2017, 05:15 Uhr Immigranten in den USA Demokraten verkünden Einigung mit Trump über "Dreamer"









Die Zukunft junger, von der Abschiebung bedrohter Immigranten in den USA könnte sich schneller klären, als gedacht: Die Demokraten berichten von einer Einigung mit Präsident Trump.

Dieser hatte in der vergangenen Woche entschieden, das sogenannte Daca-Programm zu beenden, das jungen Menschen, die mit ihren Eltern illegal in die USA eingewandert sind, einen vorläufigen Schutzstatus gewährt.

Das Weiße Haus äußert sich zum Ergebnis der gemeinsamen Gespräche allerdings sehr viel vorsichtiger als die Demokraten.

Die Demokraten haben sich nach eigenen Angaben mit US-Präsident Donald Trump darauf geeinigt, rasch ein Gesetz zum Schutz von jungen Immigranten zu erlassen, denen die Abschiebung droht. Außerdem habe man vereinbart, ein Paket zur Sicherung der Grenzen auszuarbeiten, das aber keine Mauer beinhalte, erklärten die demokratischen Fraktionschefs in Abgeordnetenhaus und Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, am Mittwochabend (Ortszeit). Vorausgegangen war ein Treffen mit dem Präsidenten.

Hintergrund ist das sogenannte Daca-Programm. Dieses hatte Hunderttausenden jungen Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA eingewandert waren, einen vorläufigen Schutzstatus gewährt. Sie werden in den USA deshalb auch "Dreamer" genannt. Daca bewahrte sie vor der Ausweisung und gab ihnen eine Arbeitserlaubnis. Trump hatte sich vor einer Woche dazu entschieden, das Programm zu beenden. Allerdings räumte er dafür eine Frist von sechs Monaten ein. Er forderte den Kongress auf, in dieser Zeit eine Neuregelung zu finden.

Aus dem Weißen Haus verlautete am Abend, Trump habe ein sehr konstruktives Gespräch mit Schumer und Pelosi gehabt. Es sei um die Steuerreform, die Sicherheit an den Grenzen, das Daca-Programm, Infrastruktur und Handel gegangen, erklärte ein Mitarbeiter, der nicht namentlich zitiert werden wollte. Trump sei an überparteilichen Lösungen gelegen, das Gespräch sei in dieser Hinsicht ein positiver Schritt vorwärts gewesen. Die Regierung freue sich darauf, die Gespräche mit führenden Parteimitgliedern von beiden Seiten fortzuführen.