22. März 2017, 19:54 Uhr Großbritannien Was wir über den Anschlag in London wissen









Feedback

Anzeige

Den Hergang der Attacke hat die Polizei inzwischen rekonstruieren können. Über den mutmaßlichen Täter gibt es bisher aber nur wenige Informationen.

Was wir wissen

Über den Angriff vor dem Parlament: Ein Mann hat am Eingang des Parlaments in London, den Abgeordnete benutzen, einen Polizisten mit einer Stich- oder Hiebwaffe niedergestochen. Der Angreifer wurde von Polizisten in Zivil erschossen. Innerhalb von Minuten wurde das gesamte Gelände von der Polizei abgeriegelt. Die Parlamentsabgeordneten wurden aufgefordert, zunächst im Gebäude zu bleiben. Premierministerin Theresa May wurde in Sicherheit gebracht. Die Anti-Terror-Einheit von Scotland Yard nahm die Ermittlungen auf.

Über den Angriff auf der Westminster Bridge: Zu einem weiteren Vorfall kam es auf der Westminster Bridge in der Nähe des Parlaments. Augenzeugen berichteten, dass ein Angreifer in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gerast ist. Das Auto krachte anschließend in einen Zaun am Parlamentsgelände. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten.

Wie viele Menschen getötet wurden. Bekannt ist bisher, dass insgesamt vier Menschen bei den Angriffen ums Leben kamen. Bei der Attacke vor dem Londoner Parlament starb ein Polizist. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag er seinen schweren Verletzungen. Auch der Angreifer ist tot, er wurde von der Polizei erschossen. Außerdem kamen eine Frau und eine bisher nicht näher bekannte Person bei dem Angriff auf der Westminster Bridge ums Leben.

Anzeige

Über den Angreifer: Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt und geht von einem Terroranschlag aus.

Was wir nicht wissen

Der Hintergrund des Täters: Die Polizei hat die Identität des Mannes bisher nicht bekannt gegeben. Auch über Herkunft und Motive weiß man derzeit nichts. Unklar ist auch, ob der Täter möglicherweise Komplizen hatte.

Wer die weiteren Opfer sind. Wie viele Menschen bei den Angriffen insgesamt getötet oder verletzt worden sind, ist noch nicht geklärt. Berichten zufolge sind es mindestens 20 Verletzte, darunter drei Schüler aus Frankreich, wie der französische Premierminister Bernard Cazeneuve mitteilte. Laut Aussage eines Arztes im St.-Thomas-Hospital, das direkt an der Westminster Bridge liegt, hätten einige der Opfer "katastrophale Verletzungen" erlitten. Es sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Toten steige.