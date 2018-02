19. Februar 2018, 18:58 Uhr Groko Bunt nach Schwund

Eine Auswertung des Wahlergebnisses zeigt: In etwa 23 Prozent der Gemeinden in Deutschland haben Union und SPD gemeinsam keine absolute Mehrheit.

Von Christian Endt (Analyse) und Julian Hosse (Grafik)

Manch einer in der SPD mag das als gute Nachricht betrachten. Die für die Sozialdemokraten so qualvolle Frage nach der großen Koalition wird sich in Zukunft womöglich seltener stellen - weil ein Bündnis mit CDU und CSU kaum noch groß genannt werden kann. Rot und Schwarz erhalten von Wahl zu Wahl weniger Stimmen. Während vor wenigen Jahrzehnten noch insgesamt 80 bis 90 Prozent der Wähler ihnen die Zweitstimme gaben, reichte es im vergangenen Jahr mit insgesamt 53,4 Prozent gerade noch knapp für die absolute Mehrheit im Bundestag. Eine detaillierte Auswertung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene zeigt: In etwa 23 Prozent der 11 000 Gemeinden in Deutschland entschieden sich weniger als die Hälfte der Wähler für Union oder SPD.

Der Hauptgrund dafür ist die zunehmende Vielfalt im Parteienspektrum: Während bis in die 1970er-Jahre einzig die FDP eine demokratische Alternative zu den Volksparteien bot, sind inzwischen Grüne, Linke und AfD, also drei weitere Wettbewerber, ins Parlament eingezogen. 2017 gelang es besonders den Rechtspopulisten, Union und SPD Stimmen abzunehmen. Die AfD hat ihre Hochburgen vor allem im Osten. Da dort auch die Linkspartei stark ist, gibt es in den neuen Bundesländern kaum noch Gegenden, die mehrheitlich für die "großen" Parteien gestimmt haben. Darüber hinaus waren die Grünen in den Großstädten und in Baden-Württemberg erfolgreich. Ihre bundesweit besten und schlechtesten Ergebnisse erzielten SPD und Union allerdings in Rheinland-Pfalz: In Todenroth entschieden sich von 35 Wählern nur vier für die CDU und drei für die SPD. In Affler (19 von 19) und Sengerich (9 von 9) gingen dagegen alle Stimmen an die beiden Parteien. Statistisch ist das nicht überraschend: Die in Rheinland-Pfalz besonders kleinteilig zugeschnittenen Gemeinden machen Extremwerte in beide Richtungen wahrscheinlicher.