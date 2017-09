26. September 2017, 17:26 Uhr Frankreich Macron will "starkes Europa in der Welt"









Feedback

Der französische Präsident stellt seine Reformpläne für die EU vor. Er fordert gemeinsame Verteidigungsstrukturen und eine europäische Asylbehörde.

Von Cerstin Gammelin , Berlin

BerlinFrankreichs Staatspräsident Emmanuel Marcron hat in einer leidenschaftlich vorgetragenen Rede dafür geworben, Europa neu zu gründen. "Wir brauchen ein souveränes, ein starkes Europa in der Welt", sagte Macron am Dienstag an der Pariser Universität Sorbonne. Nur so könne Europa die Herausforderungen der Globalisierung meistern und seine Bürger schützen.

"Europa ist unsere Identität, unser Zukunft", sagte Macron. "Wir sind die Überlebenden zweier Weltkriege, Europa ist unser Versprechen für Frieden." Dass immer mehr Menschen sich extremen Parteien zuwenden, liege nicht daran, dass die Idee Europas schlecht sei. "Nein, wir haben vergessen, Europa zu gestalten, wir haben vergessen, es zu verteidigen", rief Macron.

Zwei Tage nach der Bundestagswahl legte Macron konkrete Reformpläne vor, mit denen er in der Europäischen Union nichts weniger als einen Kulturwandel einleiten will. Statt nationaler Alleingänge soll es künftig in den wichtigsten Politikbereichen ein souveränes, europäisches Vorgehen geben. Die Pläne reichen vom Schutz der Grenzen über eine EU-Asylbehörde, die Regulierung der Einwanderung, den Ausbau Europas zu einer Digitalmacht bis zur Vertiefung der Euro-Zone.

Bereits bis 2020 will Macron ein europäisches Verteidigungsbudget einrichten und eine Interventionstruppe schaffen. Zugleich soll es "eine gemeinsame Doktrin" geben. Europa müsse Ziele definieren. Die nationalen Armeen der Mitgliedstaaten sollten freiwillig Soldaten aus anderen EU-Ländern aufnehmen, um eine gemeinsame Verteidigungskultur zu entwickeln.

Besonders ausführlich ging der Franzose darauf ein, wie die Einwanderung reguliert und Terror bekämpft werden soll. Man müsse die Ängste der Bürger verstehen sagte er. Europa brauche eine gemeinsame Asylbehörde, um schneller über die Anträge der Asylbewerber entscheiden zu können. Die Identität der einreisenden Flüchtlinge müsse elektronisch europaweit geprüft werden können. Macron war für eine gemeinsame Behörde zur Cyberabwehr und um Finanzierungsströme von Terroristen zu stoppen.

Erst später kam Macron auf das Thema zu sprechen, das in Berlin besonders umstritten ist: die Vertiefung der Euro-Zone. "Sie ist das Herz eines integrierten Europas", sagte Macron. Er warb dafür, die Euro-Zone neu zu strukturieren und mit einem eigenen Haushalt auszustatten. Es gehe nicht darum, eine Schuldengemeinschaft aufzubauen. Sondern darum, Probleme wie die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Macron braucht die Unterstützung aus Berlin. Der Zeitpunkt der Rede ist mit Bedacht gewählt: Er will, dass die Ideen in die Koalitionsverhandlungen einfließen. Grünen-Chef Cem Özdemir sicherte Unterstützung zu. "Wir werden alles vorbehaltlos prüfen", sagte er der SZ. Macron habe den Mut, schwierige innenpolitische Reformen anzugehen: "Das macht ihn glaubwürdig auch bei europäischen Reformen." Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble hatten bereits zugesichert, die Reformpläne zu prüfen. In Berlin hieß es, Macron habe einen interessanten Beitrag zur Debatte geliefert, die zu führen sein werde.