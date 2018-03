18. März 2018, 14:05 Uhr Fall Skripal Boris Johnson: Russland hat heimlich Nervengift-Vorräte aufgebaut

Russland soll heimlich Vorräte des Nervengifts aufgebaut haben, mit dem der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal angegriffen wurde.

Das sagt der britische Außenminister Boris Johnson in einem Interview mit der BBC.

In den kommenden Tagen sollen Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) Proben des Nervengifts untersuchen.

Russland habe heimlich Vorräte des Nervengifts Nowitschok aufgebaut, das beim Anschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal eingesetzt worden sein soll - das hat der britische Außenminister Boris Johnson in einem am Sonntagmorgen veröffentlichten Interview gesagt. In der von der BBC produzierten "Andrew Marr Show" äußerte Johnson weiter, Russland habe in den vergangenen zehn Jahren untersucht, wie das Nervengift bei Attentaten eingesetzt werden könne. Woher die Informationen stammen, erwähnte Johnson im Interview nicht. Der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow hatte dem britischen Sender zuvor gesagt, das Gift könne aus einem britischen Forschungslabor stammen. Darauf angesprochen bezeichnete Johnson diese Aussage als "satirisch".

Die Proben des Nervengifts sollen in den kommenden Tagen von Vertretern der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) untersucht werden. Eine Delegation der Organisation werde am Montag in Großbritannien erwartet, das teilte das Außenministerium am Sonntag in London mit. Die OPCW lasse die Proben in internationalen Labors untersuchen. Dies werde mindestens zwei Wochen dauern.

Sergej Skripal und seine Tochter Yulia, die bei dem Anschlag ebenfalls lebensbedrohlich verletzt wurde, befinden sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Sie waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury aufgefunden worden. London glaubt, dass Moskau hinter dem Giftanschlag steckt.

Das Attentat hat eine schwere politische Krise zwischen beiden Ländern ausgelöst. Nachdem vergangene Woche zunächst Großbritannen 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen hatte, warf auch der Kreml 23 britische Diplomaten aus Russland und ordnete an, dass das britische Kulturinstitut in Moskau und das Konsulat in St. Petersburg geschlossen werden.