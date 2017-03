9. März 2017, 20:43 Uhr EU-Gipfel Warschau sieht den EU-Ratspräsidenten als Feind









Der EU-Gipfel hatte noch gar nicht angefangen, da drohte er durch Polens Drohungen schon im Chaos zu enden.

Die polnische nationalkonservative Regierung ist bereit, den Streit über den ihr verhassten liberalen Landsmann Tusk auf die Spitze zu treiben.

Die Ministerpräsidentin Beata Szydło beruft sich aufs Prinzip. Was ihr fehlt, sind Verbündete.



Von Daniel Brössler , Sebastian Jannasch und Alexander Mühlauer , Brüssel

Beata Szydło sprach von einem "ernsten Problem" und "ungerechter Behandlung". Ungarns Premier Viktor Orbán pflichtete der polnischen Ministerpräsidentin bei, es müsse verhindert werden, dass Europa "unsere Länder als Müllabladeplatz nutzt". Zusammen mit der Slowakei und Tschechien brachten die Regierungschefs aus Warschau und Budapest eine pikante Frage mit zum EU-Gipfel nach Brüssel: eine Frage des guten Geschmacks. Die Staaten sind der Meinung, dass Großkonzerne in Osteuropa deutlich schlechtere Produkte verkaufen als im Westen, etwa Cola oder Nutella. Im Entwurf der Gipfelerklärung fanden sich dazu ein paar Zeilen, doch spätestens am Donnerstagmorgen war klar: das wird kein Nutella-Gipfel, eher ein Schlagabtausch - über sehr viel härtere Themen als Nougat-Aufstrich.

Es ging um nichts Geringeres als den EU-Ratspräsidenten. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU hatte noch gar nicht angefangen, da drohte es schon im Chaos zu enden. Der ganze Gipfel werde "gefährdet" sein, wenn die Abstimmung über die Wiederwahl von Donald Tusk als EU-Ratspräsident wie geplant vonstatten gehe, ließ Polens Außenminister Witold Waszczykowski vorab per Fernsehinterview wissen. Das Signal aus Warschau war eindeutig: Polens national-konservative Regierung ist bereit, den Streit über den ihr verhassten liberalen Landsmann Tusk auf die Spitze zu treiben. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die EU angesichts des Brexit vor allem eines demonstrieren will: Einigkeit.

Die Polen sind sich sicher: Ihnen geschieht bitteres Unrecht

Am frühen Nachmittag traf dann Polens Regierungschefin Beata Szydło in Brüssel ein. Langsam schritt sie über den roten Teppich durch das neue Ratsgebäude. Es ist der erste Gipfel im Neubau mit den bunten Karo-Teppichen. Andere Regierungschefs ließen ihre Augen neugierig kreisen, Szydłos Blick war starr auf die polnischen Reporter gerichtet. "Es lohnt sich, heute in diesem Gebäude an den wichtigsten Grundsatz zu erinnern, auf dem diese Gemeinschaft aufbaut", legte sie los. Dann sprach Szydło über Respekt, Solidarität, Gemeinschaftsgefühl und die Notwendigkeit, "die Meinungen aller Mitgliedsländer zu respektieren" - und spielte damit auf den Streit um Donald Tusk an. "Ich werde mich nie dem Primat der Stärke über Grundsätzen beugen. Mit Prinzipien handelt man nicht", verkündete sie.

Polen, so lautete Szydłos Botschaft, geschehe bitteres Unrecht. "Wir sind nicht einverstanden, dass ein Land mit einer abweichenden Meinung nicht angehört wird", klagt sie. Gegen den Willen des Herkunftslandes dürfe niemand zum EU-Ratspräsidenten gewählt werden. Polen werde "bis zum Ende die Grundsätze verteidigen, die das Fundament der EU bilden".

Szydło beruft sich aufs Prinzip. Was ihr fehlt, sind Verbündete. Das wurde auch bei den Treffen der Parteifamilien klar, die den Gipfeln stets vorausgehen. Die Sozialisten scharten sich um Frankreichs Präsidenten François Hollande und waren sich einig: Die Unterstützung für Tusk bleibt, wiewohl der zu den Christdemokraten zählt. Tusk werde nicht als Pole gewählt, sondern als Persönlichkeit. So sah es auch die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende. "Deutschland wird die Verlängerung von Donald Tusk unterstützen", sagte Merkel, als sie das Ratsgebäude betrat. Mehr nicht.

Kaczyński, der starke Mann Warschaus, hasst den liberalen Tusk

Kurz vor 17 Uhr twitterte Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel dann das Ergebnis: Tusk ist wiedergewählt. Nicht einmal eine halbe Stunde hatte die Prozedur gedauert, eine Schmach für Polen. Abstimmungsleiter Joseph Muscat, der als maltesischer Premier derzeit den Ratsvorsitz innehat, fragte, ob jemand - außer Polen - Tusk nicht unterstützen würde. Es meldete sich niemand. Die Staats- und Regierungschefs hatten die ganze Zeit das Gefühl, Opfer einer innenpolitisch motivierten Intrige zu werden. Jeder weiß um die Vorgeschichte, vom Hass, den Jarosław Kaczyński, der starke Mann Warschaus, gegen Tusk hegt. Der nationalkonservative Parteichef glaubt, dass sein Zwillingsbruder Lech als Präsident 2010 Opfer einer Verschwörung geworden sei. Damals stürzte die Präsidentenmaschine im russischen Smolensk ab, Kaczyński hält Tusk für "moralisch verantwortlich".

Offiziell wirft die polnische Regierung dem einstigen Regierungschef Tusk zudem unzulässige Unterstützung der Opposition in Polen vor. In einem schrillen Brief warnte Szydło ihre Kollegen vor der Wahl Tusks. Dieser sei an einem Versuch beteiligt gewesen, "die Regierung mit nichtparlamentarischen Mitteln zu stürzen". Politische Neutralität sei die Aufgabe des EU-Ratspräsidenten, schrieb Szydło, aber Tusk habe dieses Prinzip "brutal verletzt".

Wo das alles enden würde, wusste nach Tusks Wiederwahl niemand. Szydło reiste nicht im Zorn ab, wollte dafür aber durch ein Veto die Abschlusserklärung zu Handel, Verteidigung und Migration blockieren. Und damit auch zur Nutella-Frage.