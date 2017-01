2. Januar 2017, 09:30 Uhr Anschlag in Istanbul IS beansprucht Anschlag auf Tanzclub in Istanbul für sich









Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer im Internet verbreiteten Erklärung der Terrormiliz.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf einen Tanzclub in Istanbul für sich beansprucht. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS.

Mindestens ein bewaffneter Angreifer hatte in der Silvesternacht 39 Menschen im und vor dem Nachtklub "Reina" erschossen und mehr als 60 verletzt. Der Täter ist noch auf der Flucht. Nach Berichten türkischer Zeitungen soll er aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan oder Kirgisistan stammen.

Hunderte Menschen aus zahlreichen Ländern hatten im "Reina" in das neue Jahr hineingefeiert. Dass der Angriff dem luxuriösen Klub am Bosporus galt, war von Beobachtern schon zuvor als Indiz für einen islamistischen Anschlag gewertet worden, der das mondäne Leben in der türkischen Metropole treffen sollte. Mindestens 26 der 39 Opfer sind Ausländer, vor allem aus arabischen Ländern.